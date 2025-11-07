Китайське національне космічне управління (CNSA) повідомило, що його зонд Tianwen-1 фотографував комету з 1 по 4 жовтня, інформує 24 Канал з посиланням на заяву космічного відомства Китаю.

Як фотографували комету 3I/ATLAS?

Для цього використали камеру високої роздільної здатності HiRIC. Операція була складною: апарату, що зазвичай знімає яскраву поверхню Марса з низької орбіти, довелося відстежувати тьмяний об'єкт.

Комета перебувала на відстані 28,96 мільйона кілометрів, рухалася зі швидкістю 58 кілометрів на секунду і мала ширину всього 5,6 кілометра.



Фото 3I/ATLAS зроблене камерою HiRIC / Фото CNSA

Згідно із заявою CNSA, отримані дані були оброблені наземною системою. На зображеннях чітко видно характерні риси комети: ядро та навколишню кому, діаметр якої сягає кількох тисяч кілометрів.

Що відомо про комету 3I/ATLAS?

Нагадаємо, що комета 3I/ATLAS – це третій підтверджений міжзоряний об'єкт, який досяг нашої Сонячної системи, з іншої зоряної системи. Попередніми були "Оумуамуа" у 2017 році та 2I/Борисов у 2019 році.

Вважається, що 3I/ATLAS може бути старшою за нашу Сонячну систему, як зазначає ESA на основі даних зібраних з апаратів ExoMars та Mars Express.

Гарвардський науковець Аві Льоб висунув гіпотезу, що 3I/ATLAS може бути технологічним артефактом позаземного походження. Він припускає, що цей об'єкт може мати ворожі наміри.

Серед іншого, через особливості хімічного складу, комета 3I/ATLAS постійно змінює свій колір. Востаннє цей міжзоряний хамелеон набув блакитного відтінку після раптового збільшення яскравості. Комета має незвичайний хімічний склад, включаючи високий вміст вуглекислого газу. Часта зміна кольору пояснюється вченими як природні процеси, попри спекуляції про її штучне походження.

Нещодавно комета досягла перигелію на відстані 203 мільйони кілометрів від Сонця. Це може надати важливі дані про природу об'єкта.

Зараз за кометою спостерігають численні наукові інструменти та обсерваторії по всьому світу і у космосі. Ми зібрали найкращі фото 3I/ATLAS з моменту її виявлення.