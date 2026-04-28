Комета PanSTARRS показала второй хвост во время максимального сближения с Землей

Комета C/2025 R3 (PanSTARRS), привлекшая внимание астрономов еще осенью 2025 года, во время сближения с Землей продемонстрировала необычное явление – ее второй ионный хвост внезапно стал ярче и четко изменил направление. Уникальные кадры сделал солнечный аппарат SOHO.

Комету C/2025 R3 открыли в сентябре 2025 года, и почти сразу среди астрономов-энтузиастов начались обсуждения: сможет ли она стать той самой "большой кометой" 2026 года, которую будет видно невооруженным глазом, рассказывает 24 Канал.

По мере приближения космической гости к Солнцу интерес только рос. Перед прохождением перигелия– ближайшей точки к нашей звезде, которое состоялось 19 апреля,– комета демонстрировала яркое свечение и хорошо заметный хвост. А уже 26 апреля, во время перигея, когда небесное тело максимально приблизилось к Земле, наблюдатели получили еще более впечатляющее зрелище.

Почему у кометы PanSTARRS появился второй хвост?

Особо эффектные кадры удалось зафиксировать совместной миссии NASA и ESA– космической обсерватории SOHO (Solar and Heliospheric Observatory). Ее коронограф– специальный инструмент, который блокирует яркий свет солнечного диска– показал, как у кометы резко усилился второй, узкий хвост.

Второй хвост кометы C/2025 R3 (PanSTARRS)– смотрите видео:

Конкретно этот хвост астрономы именуют ионным. На снимках было видно, как он буквально "включается"– становится ярче и начинает четко вытягиваться по направлению, противоположном Солнцу. При этом основной пылевой хвост оставался шире, более массивным и более изогнутым.

Как это работает?

Причина такого явления связана с физикой поведения комет вблизи Солнца. Когда ледяное ядро нагревается, замороженные внутри вещества начинают переходить из твердого состояния сразу в газообразное– этот процесс называется сублимацией. Вместе с газом в космос высвобождаются пыль и разные молекулы.

Более тяжелые пылевые частицы под действием солнечного света формируют пылевой хвост– широк и часто изогнут. Именно он хорошо отражает свет, благодаря чему кометы иногда становятся заметны даже без телескопа. Такой хвост может простираться на миллионы километров и особенно эффектно смотрится на фотографиях с длинной выдержкой.

Параллельно с этим ультрафиолетовое излучение Солнца выбивает электроны из газовых молекул в коме.– облака газа вокруг ядра кометы. Этот процесс называется ионизацией. В результате образуются заряженные частицы, подхватывает солнечный ветер.

Именно так формируется второй– ионный хвост. Он всегда устремлен точно от Солнца, поскольку на него влияет мощный поток заряженных частиц, что движется со скоростью сотни километров в секунду. Поэтому ионный хвост обычно более прямой и тоньше пылевой.

Пылевой хвост, наоборот, состоит из больших и более тяжелых частиц, которые двигаются медленнее, потому будто "отстают" от кометы во время ее движения по орбите. Именно эта разница и создает характерный вид комет с двумя хвостами.

Можно ли следить за C/2025 R3 (PanSTARRS)?

Максимальное сближение кометы с Землей происходило 26– 27 апреля. Теперь ее яркость оценивается примерно в +4.5…+4.6 звездной величины– это предел видимости невооруженным глазом в очень темном небе, но гораздо комфортнее наблюдать ее в бинокль 10x50 или небольшой телескоп., советует LiveScience.

C/2025 R3 (PanSTARRS) сейчас находится очень близко к Солнцу на небе, поэтому для наблюдений из Северного полушария (в частности из Украины) лучшее "окно" фактически уже завершалось к 20 числам апреля.

Сейчас после перигелия лучшие условия смещаются в Южное полушарие., пишет StarWalk : в конце апреля и начале мая комета становится более выгодной для вечерних наблюдений именно там. Для Украины ее яркий пик почти позади, а увидеть ее становится гораздо сложнее из-за близости к солнечному сиянию.

Есть ли смысл попытаться увидеть комету из Украины?

Да, попробовать еще можно, но уже не как одно из самых ярких событий года. Лучшие условия для этого были раньше, а сейчас шансы значительно меньше из-за ее близости к Солнцу и постепенного уменьшения яркости.

Увидеть C/2025 R3 (PanSTARRS) можно только при очень благоприятных условиях: нужен открытый и чистый горизонт без помех, темное небо без сильной городской засветки, а также желательно иметь бинокль, поскольку невооруженным глазом комету заметить гораздо сложнее. Лучшее время для наблюдения– перед рассветом, когда она ненадолго появляется низко над горизонтом.

Как следить за кометой онлайн

Существует множество сервисов и приложений для отслеживания космических тел в режиме онлайн. Удобнее всего это делать через сервис TheSkyLive, однако можно использовать несколько инструментов:

TheSkyLive показывает текущую звездную величину, точное положение среди звезд, время восхода/заката именно для вашей локации и советы по поиску объекта на ночном небе.

Что будет дальше с кометой?

После прохождения вблизи Солнца и Земли C/2025 R3 (PanSTARRS), вероятно, отправится обратно в дальние внешние области Солнечной системы. Астрономы предполагают, что ее орбита может быть одноразовой, поэтому повторного визита человечество может уже не увидеть.