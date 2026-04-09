Яркая комета PanSTARRS скоро появится в нашем небе: когда и как за ней наблюдать

Апрель 2026 года обещает стать особенным временем для любителей астрономии. К нашей звезде приближается объект, который долгое время скрывался в дальних пределах Солнечной системы. Его путь через внутреннюю часть может оказаться настолько редким явлением, что следующего шанса не будет еще тысячи лет.

Чем так интересна комета PanSTARRS?

Новая небесная путешественница получила официальное название C/2025 R3 (PanSTARRS). Ее обнаружили 8 сентября 2025 года с помощью системы телескопов Pan-STARRS на Гавайях. На момент открытия она выглядела как чрезвычайно тусклая точка 19-й звездной величины, доступна только профессиональному оборудованию, пишет 24 Канал.

Название кометы содержит зашифрованную информацию: буква "C" указывает на ее непериодический характер, цифры обозначают год открытия, а комбинация "R3" свидетельствует, что это был третий подобный объект, найденный за определенный промежуток времени.

Ученые считают этот объект первоначальным остатком ранней Солнечной системы, сформировавшимся в облаке Оорта – огромном резервуаре ледяных тел далеко за орбитами планет. Орбита кометы необычна: она наклонена примерно на 125 градусов относительно плоскости планет и является ретроградной, то есть движение происходит в обратном направлении к движению большинства небесных тел нашей системы, отмечает Star Walk.

Предварительные расчеты указывают на то, что траектория может быть гиперболической, а это означает, что после пролета мимо Солнца комета навсегда покинет наши окрестности и отправится в межзвездное пространство.



Траектория кометы C/2025 R3 (PanSTARRS) / Фото Vito Technology

Какова яркость кометы?

В течение марта 2026 года комету можно было наблюдать только через телескопы или мощные бинокли, поскольку ее яркость колебалась в пределах 9 – 7 звездной величины. Однако с приближением к Солнцу ситуация начала стремительно меняться.

В середине апреля 2026 года C/2025 R3 имеет все шансы стать видимой невооруженным глазом. Прогнозируется, что во время перигелия 19 – 20 апреля, когда комета подойдет к Солнцу на расстояние около 76,3 миллиона километров, ее яркость достигнет 2,8 звездной величины (в этом случае чем меньше число, тем ярче объект), отмечает TheSkyLive.

По наиболее оптимистичным сценариям, благодаря эффекту прямого рассеивания света на частицах пыли, объект может стать в 100 раз ярче и достичь показателя -1,0 звездной величины, что позволит ему конкурировать по яркости с крупнейшими планетами.

Как наблюдать за кометой?

Для наблюдателей в Северном полушарии лучшее время наступает в середине апреля. В период с 13 по 15 апреля комету следует искать в районе созвездия Пегаса низко над восточным горизонтом примерно за час до восхода солнца, пишет Live Science.

Важным фактором является фаза Луны: новолуние 17 апреля обеспечит максимально темное небо, что является идеальным для наблюдений.

После 19 апреля комета перейдет в созвездие Рыб и начнет постепенно теряться в солнечном сиянии для северных широт.



Какие созвездия пройдет комета / Фото Vito Technology

Жители Южного полушария получат преимущество в конце апреля и в начале мая. В это время комета превратится в вечерний объект. Наименьшее расстояние до Земли будет зафиксировано 26 – 27 апреля и составит примерно 70,8 миллиона километров.

В конце апреля комета посетит созвездия Кита и Овна, а в начале мая переместится в Тельца. Хотя с мая яркость начнет постепенно угасать, объект все еще будет оставаться интересной целью для наблюдений, проходя вблизи известной туманности Ориона в середине месяца.