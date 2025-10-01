Поддержка популярной операционной системы Windows 10 официально завершится 14 октября 2025 года. Это событие станет решающим для миллионов пользователей по всему миру, поскольку после этой даты компьютеры под управлением Windows 10 перестанут получать обновления безопасности, исправления ошибок и техническую поддержку от Microsoft.

Использование компьютера без обновлений безопасности после октября 2025 года крайне не рекомендуется, рассказывает 24 Канал. Это значительно увеличивает риски заражения вредоносными программами из-за отсутствия своевременного исправления багов и пробелов в безопасности. Хотя сам компьютер продолжит работать, его безопасность будет под угрозой. Для пользователей, которые стремятся сохранить безопасность своих устройств, существует несколько основных путей подготовки к этой дате.

Как обновиться до Windows 11?

Основной рекомендацией от Microsoft является обновление до Windows 11. Это обновление является бесплатным для всех пользователей, которые ранее приобрели лицензию на Windows 10 или более раннюю версию ОС.

Однако немалое количество пользователей могут столкнуться с проблемами совместимости. Дело в том, что Microsoft теперь требует наличие модуля безопасности TPM 2.0. Многие старшие, но все еще работоспособные ПК, не имеют этого модуля, что делает невозможным официальное обновление для большого количества пользователей.

Впрочем существует обходной путь. Если ваш компьютер официально не поддерживает Windows 11, существуют инструменты, которые помогут вам поставить систему даже на не поддерживаемый компьютер. Например, с помощью программ вроде Flyby11. Установить Windows 11 можно и в обход аппаратных ограничений.

Как воспользоваться программой расширенных обновлений безопасности (ESU)?

Для тех, кто не может или не хочет обновляться до Windows 11, существует официальная программа расширенных обновлений (ESU), которая позволяет получать обновления безопасности еще в течение одного года после официального завершения поддержки. Этот дополнительный год длится с 15 октября 2025 года по 13 октября 2026 года.

Вот условия, которые необходимо выполнить, чтобы воспользоваться программой расширенного обновления ESU:

На компьютере должна быть установлена версия ОС Windows 10 22H2 с последними совокупными обновлениями. Поддерживаются редакции Home, Pro, Pro for Workstations или Pro Education. Необходимо войти с помощью учетной записи Microsoft и иметь права администратора. Программа ESU применяется ко всем пользователям вашего компьютера и может охватывать до 10 устройств с одной учетной записью Microsoft (каждое устройство нужно регистрировать отдельно).

Как можно получить доступ к ESU?

Домашние пользователи имеют несколько путей, которые помогут присоединиться к программе.

Бесплатно (через синхронизацию) : Домашние пользователи могут получить дополнительный год обновлений бесплатно, синхронизировав настройки ПК с облаком OneDrive через учетную запись Microsoft.

: Домашние пользователи могут получить дополнительный год обновлений бесплатно, синхронизировав настройки ПК с облаком OneDrive через учетную запись Microsoft. За баллы или деньги: Если вы не желаете подключаться к облаку, ESU можно купить за 1000 бонусных баллов (бонусные баллы Microsoft раздает за использование ее продуктов, например, поисковой системы Bing) или за 30 долларов.

Кстати, благодаря вмешательству правозащитной организации Euroconsumers, пользователи в ЕС получат дополнительный год обновлений безопасности бесплатно без требования активации службы резервного копирования Windows Backup (то есть без синхронизации с OneDrive). Это решение действует только для потребителей в ЕС; жителям других стран придется платить 30 долларов или использовать баллы.

Для регистрации в программе расширенной поддержки нужно выполнить следующие шаги:

Перейдите в Настройки – Обновление и защита – Windows Update. Загрузите и установите все доступные обновления. В этом же меню должно появиться сообщение "Поддержка Windows 10 прекращается в октябре 2025 года". Нажмите кнопку "Зарегистрироваться сейчас". Откроется мастер ESU. Нажмите "Далее". Если вы используете локальную учетную запись, Windows предложит вам войти с помощью учетной записи Microsoft. После входа вам будет предложено три варианта (создать резервную копию и получить бесплатные обновления, оплатить 1000 баллов или оплатить 30 доларов). Выберите бесплатный вариант, если не хотите платить. После создания резервной копии, Windows сообщит, что вы имеете право на бесплатные обновления. Нажмите "Зарегистрироваться". Готово, система зарегистрирована в программе расширенных обновлений безопасности до 13 октября 2026 года.

Если ваш старый компьютер не соответствует требованиям Windows 11 и вы не хотите пользоваться ESU, Microsoft рекомендует приобрести новое устройство. Аналитики прогнозируют всплеск продаж, в частности, устройств с искусственным интеллектом (ПК с ИИ), которые в 2025 году могут достичь 77,8 миллиона.

Кстати, пользователи в соцсетях выражают недовольство, считая, что устаревание Windows 10 является искусственным и является скрытым стремлением Microsoft увеличить продажи компьютеров класса Copilot+.

Общественная инициативная группа The Restart Project сообщила на своем сайте, что обратилась к Microsoft с предостережением, что необходимость замены миллионов старых ПК может привести к образованию наибольшего количества электронных отходов в истории.

Какие альтернативы: операционные системы, сторонняя поддержка?

Для старых компьютеров, несовместимых с Windows 11, или для пользователей, которые ищут независимые решения, есть другие варианты:

Переход на Linux: Дистрибутивы Linux являются хорошей альтернативой. Большинство из них бесплатны и менее требовательны к оборудованию, что идеально подходит для старых ПК. Однако этот переход обернется отсутствием некоторых программ.

Сторонние сервисы обновлений: Такие компании, как 0patch, предлагают платные обновления безопасности для Windows 10 на срок до пяти лет, хотя это является неофициальной поддержкой.

Сторонний антивирус: Если нет возможности купить новый компьютер, имеет смысл начать использовать сторонний антивирус. Хотя антивирус не защитит от всех проблем и не закроет найденные баги Windows, он повысит уровень безопасности благодаря собственному мониторингу.

Хотя компьютеры с Windows 10 продолжат работать и после 14 октября, использовать их без обновлений безопасности крайне не рекомендуется. Отсутствие своевременных исправлений делает систему уязвимой к новым вирусам и кибератакам.