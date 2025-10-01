Підтримка популярної операційної системи Windows 10 офіційно завершиться 14 жовтня 2025 року. Ця подія стане вирішальною для мільйонів користувачів по всьому світу, оскільки після цієї дати комп'ютери під управлінням Windows 10 перестануть отримувати оновлення безпеки, виправлення помилок та технічну підтримку від Microsoft.

Використання комп'ютера без оновлень безпеки після жовтня 2025 року вкрай не рекомендується, розповідає 24 Канал. Це значно збільшує ризики зараження шкідливими програмами через відсутність своєчасного виправлення багів і прогалин у безпеці. Хоча сам комп'ютер продовжить працювати, його безпека буде під загрозою. Для користувачів, які прагнуть зберегти безпеку своїх пристроїв, існує кілька основних шляхів підготовки до цієї дати.

Як оновитися до Windows 11?

Основною рекомендацією від Microsoft є оновлення до Windows 11. Це оновлення є безплатним для всіх користувачів, які раніше придбали ліцензію на Windows 10 чи більш ранню версію ОС.

Однак чимала кількість користувачів можуть зіткнутися з проблемами сумісності. Річ у тім, що Microsoft тепер вимагає наявність модуля безпеки TPM 2.0. Багато старших, але все ще працездатних ПК, не мають цього модуля, що унеможливлює офіційне оновлення для великої кількості користувачів.

Втім існує обхідний шлях. Якщо ваш комп'ютер офіційно не підтримує Windows 11, існують інструменти, які допоможуть вам поставити систему навіть на не підтримуваний комп'ютер. Наприклад, за допомогою програм на кшталт Flyby11. Встановити Windows 11 можна і в обхід апаратних обмежень.

Як скористатися програмою розширених оновлень безпеки (ESU)?

Для тих, хто не може або не хоче оновлюватися до Windows 11, існує офіційна програма розширених оновлень (ESU), яка дозволяє отримувати оновлення безпеки ще протягом одного року після офіційного завершення підтримки. Цей додатковий рік триває з 15 жовтня 2025 року по 13 жовтня 2026 року.

Ось умови, які необхідно виконати, щоб скористатися програмою розширеного оновлення ESU:

На комп’ютері має бути встановлена версія ОС Windows 10 22H2 з останніми сукупними оновленнями. Підтримуються редакції Home, Pro, Pro for Workstations або Pro Education. Необхідно ввійти за допомогою облікового запису Microsoft та мати права адміністратора. Програма ESU застосовується до всіх користувачів вашого комп'ютера та може охоплювати до 10 пристроїв з одним обліковим записом Microsoft (кожен пристрій потрібно реєструвати окремо).

Як можна отримати доступ до ESU?

Домашні користувачі мають кілька шляхів, які допоможуть приєднатися до програми.

Безплатно (через синхронізацію) : Домашні користувачі можуть отримати додатковий рік оновлень безплатно, синхронізувавши налаштування ПК з хмарою OneDrive через обліковий запис Microsoft.

: Домашні користувачі можуть отримати додатковий рік оновлень безплатно, синхронізувавши налаштування ПК з хмарою OneDrive через обліковий запис Microsoft. За бали або гроші: Якщо ви не бажаєте підключатися до хмари, ESU можна купити за 1000 бонусних балів (бонусні бали Microsoft роздає за використання її продуктів, наприклад, пошукової системи Bing) або за 30 доларів.

До речі, завдяки втручанню правозахисної організації Euroconsumers, користувачі в ЄС отримають додатковий рік оновлень безпеки безкоштовно без вимоги активації служби резервного копіювання Windows Backup (тобто без синхронізації з OneDrive). Це рішення діє лише для споживачів у ЄС; жителям інших країн доведеться сплачувати 30 доларів або використовувати бали.

Для реєстрації у програмі розширеної підтримки потрібно виконати наступні кроки:

Перейдіть у Налаштування – Оновлення та захист – Windows Update. Завантажте та встановіть усі доступні оновлення. У цьому ж меню має з'явитися повідомлення "Підтримка Windows 10 припиняється у жовтні 2025 року". Натисніть кнопку "Зареєструватися зараз". Відкриється майстер ESU. Натисніть "Далі". Якщо ви використовуєте локальний обліковий запис, Windows запропонує вам увійти за допомогою облікового запису Microsoft. Після входу вам буде запропоновано три варіанти (створити резервну копію та отримати безкоштовні оновлення, сплатити 1000 балів або сплатити $30). Виберіть безкоштовний варіант, якщо не бажаєте платити. Після створення резервної копії, Windows повідомить, що ви маєте право на безкоштовні оновлення. Натисніть "Зареєструватися". Готово, система зареєстрована в програмі розширених оновлень безпеки до 13 жовтня 2026 року.

Якщо ваш старий комп'ютер не відповідає вимогам Windows 11 і ви не хочете користуватися ESU, Microsoft рекомендує придбати новий пристрій. Аналітики прогнозують сплеск продажів, зокрема, пристроїв зі штучним інтелектом (ПК зі ШІ), які у 2025 році можуть сягнути 77,8 мільйона.

До речі, користувачі в соцмережах висловлюють невдоволення, вважаючи, що застарівання Windows 10 є штучним і є прихованим прагненням Microsoft збільшити продажі комп'ютерів класу Copilot+.

Громадська ініціативна група The Restart Project повідомила на своєму сайті, що звернулася до Microsoft із застереженням, що необхідність заміни мільйонів старих ПК може призвести до утворення найбільшої кількості електронних відходів в історії.

Які альтернативи: операційні системи, стороння підтримка?

Для старих комп'ютерів, несумісних з Windows 11, або для користувачів, які шукають незалежні рішення, є інші варіанти:

Перехід на Linux: Дистрибутиви Linux є хорошою альтернативою. Більшість із них безплатні та менш вимогливі до апаратного забезпечення, що ідеально підходить для старих ПК. Однак цей перехід обернеться відсутністю деяких програм.

Сторонні сервіси оновлень: Такі компанії, як 0patch, пропонують платні оновлення безпеки для Windows 10 на термін до п'яти років, хоча це є неофіційною підтримкою.

Сторонній антивірус: Якщо немає можливості придбати новий комп'ютер, має сенс почати користуватися стороннім антивірусом. Хоча антивірус не захистить від усіх проблем і не закриє знайдені баги Windows, він підвищить рівень безпеки завдяки власному моніторингу.

Хоча комп'ютери з Windows 10 продовжать працювати і після 14 жовтня, використовувати їх без оновлень безпеки вкрай не рекомендується. Відсутність своєчасних виправлень робить систему вразливою до нових вірусів та кібератак.