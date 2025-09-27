Как европейцам удалось получить бесплатные обновления?

Основная поддержка Windows 10 завершается 14 октября, после чего пользователям для получения обновлений безопасности придется платить по программе Extended Security Updates (ESU). Однако для жителей стран Европейской экономической зоны этот дополнительный год будет бесплатным. Такого решения добилась правозащитная организация Euroconsumers, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Windows Central.

Сначала Microsoft планировала пойти на хитрость. Компания хотела предоставлять бесплатный год обновлений только тем, кто активирует службу резервного копирования Windows Backup. Для ее работы нужна учетная запись Microsoft и облачное хранилище OneDrive.

Бесплатный тариф OneDrive предлагает лишь 5 ГБ пространства, чего обычно недостаточно для хранения документов и настроек системы. Таким образом, компания рассчитывала заработать на продаже платных тарифов.

У Euroconsumers назвали такую стратегию сомнительной и убедили Microsoft отказаться от нее. Правозащитники сообщили, что рады решению компании предоставить бесплатный сервис ESU, который не будет требовать от пользователей резервного копирования или участия в программе Microsoft Rewards.

Представитель Microsoft подтвердил, что компания изменит процесс регистрации, чтобы соответствовать местным требованиям и обеспечить безопасный доступ к обновлениям.

Важно! Это предложение действует только для потребителей в Европейской экономической зоне. Жителям других стран придется заплатить 30 долларов за дополнительный год обновлений или использовать тысячу баллов в программе Microsoft Rewards.

Потребители получат только один дополнительный год поддержки – до 13 октября 2026 года, тогда как компании могут приобрести продление на срок до трех лет. Теперь Euroconsumers пытается убедить Microsoft продлить этот срок и для обычных пользователей.

Какие версии Windows прекратят получать обновления?

Поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года, после чего пользователи больше не будут получать обновления безопасности и техническую поддержку от Microsoft. Однако пользователи Windows 10 имеют возможность бесплатно продлить поддержку еще на один год.

Вместе с тем Microsoft прекращает поддержку Windows 11 версии 23H2 Windows 11. Она завершится 11 ноября 2025 года, а пользователям рекомендуется обновиться до более новой версии для получения обновлений безопасности.