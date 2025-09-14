Microsoft официально напомнила, что с 11 ноября 2025 года прекращается поддержка операционной системы Windows 11 версии 23H2 для редакций Home и Pro. Это означает, что пользователям стоит заранее позаботиться об обновлении до актуальной версии, чтобы и в дальнейшем получать важные патчи безопасности.

После ноябрьского обновления устройства под управлением Windows 11 23H2 версий Home и Pro больше не будут получать официальных апдейтов, что может сделать их уязвимыми к новым угрозам, отмечает 24 Канал со ссылкой на напоминание от Microsoft.

Смотрите также Переход на Windows 11 может затянуться: половина ПК до сих пор работает на Windows 10

Важно! Для корпоративных и образовательных редакций (Enterprise и Education) поддержка будет продлена еще на год – до 10 ноября 2026 года.

Что делать обычным пользователям Windows 11 23H2?

В связи с прекращением поддержки компания рекомендует всем пользователям перейти на версию Windows 11 24H2, также известную как Windows 11 2024 Update.

Это последнее крупное обновление системы, которое стало общедоступным в октябре 2024 года, хотя корпоративные клиенты из программы Windows Insider получили его еще в мае 2024-го.

Стоит отметить, что версия 24H2 имеет определенные особенности. В ней реализованы меры безопасности, которые могут блокировать установку системы на устройствах с несовместимым программным обеспечением.

К такому ПО относятся, например:

аудиодрайверы Intel Smart Sound Technology (SST),

драйверы с технологией обфускации кода SenseShield,

некоторые программы для настройки обоев,

интегрированные камеры и ПО для улучшения звука Dirac.

Несмотря на то, что Windows 11 вышла еще в октябре 2021 года, она лишь недавно опередила по популярности Windows 10.

По данным Statcounter Global Stats, сейчас доля Windows 11 составляет более 53% против 42% у Windows 10.

Среди геймеров, по статистике Steam на июль, почти 60% уже пользуются новой ОС, тогда как на Windows 10 остается около 35%.

Кстати, напомним также, что Microsoft прекращает поддержку Windows 10 уже 14 октября. Компания активно поощряет переход на Windows 11.