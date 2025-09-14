Microsoft офіційно нагадала, що з 11 листопада 2025 року припиняється підтримка операційної системи Windows 11 версії 23H2 для редакцій Home та Pro. Це означає, що користувачам варто заздалегідь подбати про оновлення до актуальної версії, щоб і надалі отримувати важливі патчі безпеки.

Після листопадового оновлення пристрої під керуванням Windows 11 23H2 версій Home і Pro більше не отримуватимуть офіційних апдейтів, що може зробити їх вразливими до нових загроз, наголошує 24 Канал з посиланням на нагадування від Microsoft.

Важливо! Для корпоративних та освітніх редакцій (Enterprise та Education) підтримку буде продовжено ще на рік – до 10 листопада 2026 року.

Що робити звичайним користувачам Windows 11 23H2?

У зв'язку з припиненням підтримки компанія рекомендує всім користувачам перейти на версію Windows 11 24H2, також відому як Windows 11 2024 Update.

Це останнє велике оновлення системи, яке стало загальнодоступним у жовтні 2024 року, хоча корпоративні клієнти з програми Windows Insider отримали його ще в травні 2024-го.

Варто зазначити, що версія 24H2 має певні особливості. У ній реалізовано заходи безпеки, які можуть блокувати встановлення системи на пристроях із несумісним програмним забезпеченням.

До такого ПЗ належать, наприклад:

аудіодрайвери Intel Smart Sound Technology (SST),

драйвери з технологією обфускації коду SenseShield,

деякі програми для налаштування шпалер,

інтегровані камери та ПЗ для покращення звуку Dirac.

Попри те, що Windows 11 вийшла ще в жовтні 2021 року, вона лише нещодавно випередила за популярністю Windows 10.

За даними Statcounter Global Stats, зараз частка Windows 11 становить понад 53% проти 42% у Windows 10.

Серед геймерів, за статистикою Steam на липень, майже 60% вже користуються новою ОС, тоді як на Windows 10 залишається близько 35%.

До речі, нагадаємо також, що Microsoft припиняє підтримку Windows 10 вже 14 жовтня. Компанія активно заохочує перехід на Windows 11.