Компания Microsoft прекратила поддержку Windows 10 сегодня, 14 октября 2025 года. Однако она не единственная, с этим нам приходится прощаться, ведь совсем скоро, в ноябре, компания перестанет обновлять одну из версий Windows 11.

Что произойдет после прекращения поддержки и кого это касается?

Microsoft официально объявила, что 11 ноября 2025 года будет прекращено обслуживание операционной системы Windows 11 версии 23H2 для изданий Home и Pro. Это означает, что после указанной даты устройства под управлением этой сборки перестанут получать ежемесячные обновления безопасности и предварительные обзоры обновлений, которые защищают от новейших киберугроз. Последним обновлением для этих пользователей станет патч, выпущен в ноябре 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Microsoft.

Хотя компьютер продолжит функционировать, отсутствие обновлений сделает его значительно более уязвимым к вирусам, вредоносным программам и другим атакам. Со временем могут также возникнуть проблемы с совместимостью нового программного обеспечения и драйверов. Компания настоятельно рекомендует пользователям не откладывать обновление, чтобы избежать потенциальных рисков.

Стоит отметить, что это изменение коснется не всех одновременно. Для корпоративных клиентов и образовательных учреждений, которые используют версии Enterprise, Education и IoT Enterprise, поддержка Windows 11 23H2 продлится еще один год – до ноября 2026 года. Это дает организациям больше времени для планирования и развертывания обновлений в своих сетях.

Что делать?

Чтобы сохранить защиту и доступ к новым функциям, Microsoft советует пользователям обновить свои системы до более новой версии, в частности до Windows 11 24H2 (также известной как Windows 11 2024 Update) или более новой 25H2.

Эти версии предлагают улучшенную производительность, расширенные возможности искусственного интеллекта и, что самое важное, продолжают получать регулярные обновления безопасности. Процесс обновления обычно запускается автоматически, когда срок поддержки текущей версии подходит к концу, но его можно инициировать и вручную через меню настроек.

Следует учитывать, что на некоторых устройствах обновление до версии 24H2 может быть временно приостановлено из-за так называемых "защитных блокировок". Microsoft внедрила их для систем с определенными несовместимыми драйверами или программным обеспечением, чтобы избежать возможных сбоев после обновления.

Этот шаг является частью стандартного жизненного цикла продуктов Microsoft. Ранее, как писало издание Bleeping Computer, компания также объявила о прекращении поддержки Windows 11 версии 22H2 с 14 октября 2025 года, что совпадает с датой окончания поддержки Windows 10.