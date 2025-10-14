Компанія Microsoft припинила підтримку Windows 10 сьогодні, 14 жовтня 2025 року. Проте вона не єдина, з цим нам доводиться прощатися, адже зовсім скоро, у листопаді, компанія перестане оновлювати одну з версій Windows 11.

Що станеться після припинення підтримки та кого це стосується?

Microsoft офіційно оголосила, що 11 листопада 2025 року буде припинено обслуговування операційної системи Windows 11 версії 23H2 для видань Home та Pro. Це означає, що після зазначеної дати пристрої під керуванням цієї збірки перестануть отримувати щомісячні оновлення безпеки та попередні огляди оновлень, які захищають від новітніх кіберзагроз. Останнім оновленням для цих користувачів стане патч, випущений у листопаді 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на Microsoft.

Дивіться також Прощавай, легендо: 14 жовтня Microsoft остаточно прощається з Windows 10

Хоча комп'ютер продовжить функціонувати, відсутність оновлень зробить його значно більш вразливим до вірусів, шкідливих програм та інших атак. З часом можуть також виникнути проблеми із сумісністю нового програмного забезпечення та драйверів. Компанія наполегливо рекомендує користувачам не відкладати оновлення, щоб уникнути потенційних ризиків.

Варто зазначити, що ця зміна торкнеться не всіх одночасно. Для корпоративних клієнтів та освітніх установ, які використовують версії Enterprise, Education та IoT Enterprise, підтримка Windows 11 23H2 триватиме ще один рік – до листопада 2026 року. Це дає організаціям більше часу для планування та розгортання оновлень у своїх мережах.

Що робити?

Щоб зберегти захист і доступ до нових функцій, Microsoft радить користувачам оновити свої системи до новішої версії, зокрема до Windows 11 24H2 (також відомої як Windows 11 2024 Update) або новішої 25H2.

Ці версії пропонують покращену продуктивність, розширені можливості штучного інтелекту та, що найважливіше, продовжують отримувати регулярні оновлення безпеки. Процес оновлення зазвичай запускається автоматично, коли термін підтримки поточної версії добігає кінця, але його можна ініціювати й вручну через меню налаштувань.

Слід враховувати, що на деяких пристроях оновлення до версії 24H2 може бути тимчасово призупинено через так звані "захисні блокування". Microsoft впровадила їх для систем з певними несумісними драйверами або програмним забезпеченням, щоб уникнути можливих збоїв після оновлення.

Цей крок є частиною стандартного життєвого циклу продуктів Microsoft. Раніше, як писало видання Bleeping Computer, компанія також оголосила про припинення підтримки Windows 11 версії 22H2 з 14 жовтня 2025 року, що збігається з датою закінчення підтримки Windows 10.