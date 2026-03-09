Гелий, бром и газ под угрозой: конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на производство чипов

Обострение ситуации на Ближнем Востоке может иметь неожиданные последствия для мировой индустрии полупроводников. Конфликт способен повлиять не только на поставки гелия, но и на доступ к энергоресурсам и брому - ключевым компонентам, необходимым для производства современных микрочипов.

Мировая индустрия полупроводников сильно зависит от поставок стратегического сырья и стабильной энергетики. Нынешняя напряженность на Ближнем Востоке уже начала влиять на эту цепь поставок, объясняет TrendForce.

Почему производители чипов могут пострадать?

Одной из первых проблем, которая уже сейчас актуальна – перебои с гелием. Значительная часть этого газа поставляется из Катара, а из-за боевых действий в регионе логистика оказалась под угрозой.

Для полупроводниковой отрасли гелий является критически важным – его используют в процессах охлаждения и производства микросхем.

Впрочем риски не ограничиваются только гелием. Конфликт также может повлиять на доступ к энергоносителям, от которых зависит производство чипов, в частности на Тайване – одном из главных центров мировой полупроводниковой промышленности.

Согласно отчету компании TSMC за 2024 год, ее предприятия потребляют около 9% всей электроэнергии Тайваня. При этом 93% электричества компания покупает на стороне, а лишь небольшую часть производит самостоятельно. Около 6,9% приобретенной электроэнергии производится за счет природного газа.

Проблема заключается в том, что Тайвань примерно на треть зависит от импорта сжиженного природного газа из Катара. Если поставки будут нарушены или ограничены, это может создать серьезное давление на энергетическую систему острова, отмечает Nikkei.

Интересный факт! Проблема все еще сохранится даже если Тайвань найдет альтернативных поставщиков газа, поскольку стоимость энергии, вероятнее всего, возрастет. В таком случае затраты TSMC на производство чипов поднимутся, что может повлиять на планы расширения производства.

Но это еще не все проблемы

Еще одним критически важным ресурсом для отрасли является бром. Этот элемент применяется во время травления кремниевых пластин – ключевого этапа создания полупроводников. Без него современное производство микросхем фактически невозможно.

Ситуация осложняется тем, что значительная часть мировых поставок брома также поступает с Ближнего Востока. Например, производители памяти в Южной Корее примерно на 97,5% зависят от импорта этого вещества из Израиля, объясняет Commercial Times. Поскольку страна также втянута в новый конфликт в регионе, стабильность поставок оказалась под вопросом.

Таким образом, обострение на Ближнем Востоке может повлиять на индустрию чипов сразу по нескольким направлениям: из-за перебоев с гелием, возможно подорожание энергоресурсов и риски для поставок брома. Все это потенциально способно создать новые вызовы для глобального производства полупроводников.