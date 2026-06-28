5 самых смешных (и наших любимых) теорий заговора о технологиях и интернете

Технологический прогресс всегда сопровождался страхом перед неизвестным. В цифровую эпоху старые страхи превратились в причудливые теории заговора, согласно которым за каждым изобретением скрывается тайный замысел. Некоторые из этих мифов кажутся абсурдными, однако они оказывают реальное влияние на общество и мировую политику.

Действительно ли технологии представляют угрозу для человечества?

Большинство теорий заговора разбиваются о законы физики или элементарную логику, однако в некоторых из них есть доля правды. Это делает их особенно живучими в информационном пространстве. От тайных экспериментов в подземельях Швейцарии до программ по изменению погоды – мир технологий полон загадок, которые часто получают слишком фантастические объяснения, пишет 24 Канал.

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Большой адронный коллайдер – не наш друг?

Одной из старейших и самых популярных тем для конспирологов остается Большой адронный коллайдер. С самого открытия в 2008 году Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) вынуждена бороться со слухами о том, что ученые пытаются открыть портал в потусторонний мир.

Некоторые теоретики утверждают, что исследователи намеренно создают "врата в ад" для общения с демоническими сущностями. Однако физики, разумеется, опровергли эти идеи, объяснив, что коллайдер лишь сталкивает протоны для поиска элементарных частиц. Для создания даже микроскопической черной дыры потребовался бы ускоритель размером с целую Вселенную.

Даже если бы такая дыра появилась, благодаря излучению Хокинга она испарилась бы за долю секунды. Даже в случае её стабильности она поглотила бы лишь 1 килограмм материи в течение 3 триллионов лет.

Микрочипы в вакцинах

Не менее громкой стала теория о микрочипах в вакцинах против COVID-19. Её истоки уходят в март 2020 года, когда Билл Гейтс обсуждал на платформе Reddit цифровые паспорта здоровья. Шведский сайт о биохакинге неверно интерпретировал его слова, заявив, что миллиардер планирует имплантировать микросхемы.

Эта дезинформация распространилась так быстро, что уже в январе 2021 года каждый десятый взрослый верил в этот миф. Несмотря на полное отсутствие доказательств наличия какого-либо аппаратного обеспечения в вакцинах, страх перед слежкой существенно затормозил борьбу с пандемией.

5G распространяет коронавирус

Параллельно с историей о вакцинах возник миф о связи сетей 5G с распространением вируса. Теория приобрела такой размах, что в нескольких странах люди начали сжигать вышки сотовой связи.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США и официальные лица Великобритании назвали эти утверждения абсурдными. Ученые объясняют, что радиочастотные волны 5G – это неионизирующее излучение, которое не обладает достаточной энергией для повреждения ДНК или клеток. Волны миллиметрового диапазона, которые использует высокоскоростной 5G, не могут проникнуть даже через кожу человека.

Правительства контролируют погоду и насылают на нас штормы

Вопрос контроля над погодой также часто становится темой для спекуляций. После разрушительных ураганов "Гелен" и "Милтон" в 2024 году в сети вновь появились слухи о правительственных программах манипулирования стихией. Даже скандально известная конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин в своё время заявила: "Да, они могут управлять погодой".

Эта теория имеет под собой историческую основу. Правительство США действительно проявляло интерес к климатическому оружию ещё в 1891 году, а во время войны во Вьетнаме проводило специальную операцию, пытаясь управлять погодой.

Однако в 1977 году международный договор запретил использование модификации окружающей среды в военных целях. Сегодня существуют лишь базовые методы, такие как засев облаков йодидом серебра для стимулирования дождя, который Китай использовал для очистки неба перед Олимпиадой 2008 года.

Смартфоны подслушивают

Последняя в нашем списке, но, пожалуй, самая распространённая теория – о том, что смартфоны подслушивают наши разговоры для настройки рекламы. Хотя технические исследования не выявили доказательств тайной аудиозаписи, пользователи продолжают видеть подозрительно точные предложения товаров после разговоров о них.

На самом деле причина кроется в невероятной точности алгоритмов. Рекламодатели и брокеры данных собирают каждую мелочь вашего онлайн-поведения, создавая настолько подробные профили, что система может предсказать ваши потребности без какого-либо микрофона.

Постоянная запись звука слишком быстро разряжала бы аккумуляторы и создавала бы огромные юридические риски для технологических гигантов.