На Солнце возникла корональная дыра удивительной формы, напоминающая сердце. Это образование, размеры которого в разы превышают нашу планету, было направлено в сторону Земли. Через него в космос вырвался мощный поток солнечного ветра, уже движущийся к нам.

Сейчас Солнце находится на пике своей активности. Этот период характеризуется уменьшением количества солнечных пятен, вплоть до их полного исчезновения. В то же время разрывы в солнечной короне, известные как корональные дыры, могут появляться в любой фазе активности звезды. Одна из таких дыр прямо сейчас образовалась на поверхности нашей звезды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Solar Dynamics Observatory.

Смотрите также Человечество получило самую подробную фотографию солнечной вспышки, которую когда-либо делали

Недавно зафиксированная дыра удивила астрономов своей причудливой формой, похожей на популярный в интернете символ сердца.

Что такое корональная дыра?

Важно понимать, что корональные дыры не являются настоящими отверстиями на Солнце. Это области, где магнитное поле звезды ослабевает. Из-за этого постоянный поток солнечных частиц, так называемый солнечный ветер, вырывается наружу с большей силой и распространяется по Солнечной системе, объясняет Science Alert.

Этот поток хоть и слабее корональных выбросов массы, но также способен вызвать на Земле полярные сияния и магнитные бури.

Увидеть корональные дыры в оптическом диапазоне невозможно. Они становятся видимыми только в экстремальном ультрафиолетовом и мягком рентгеновском диапазонах. Это связано с тем, что плазма внутри этих дыр холоднее и менее плотная, чем в окружающих областях.

Следует ли ожидать магнитную бурю в ближайшее время?

Пока сказать сложно, но поскольку на Солнце образовалась большая корональная дыра в форме сердца, а отверстие направлено в сторону Земли вырвался поток солнечного ветра, вероятно стоит ожидать магнитные бури уже в выходные 20-21 сентября.

Что происходит с нашим солнцем?

Вопреки прогнозам, солнечная активность неуклонно растет, что озадачило ученых. После исторического минимума в 2008 году ожидался длительный период затишья, подобный минимуму Дальтона в конце XVIII века.

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA обнаружили, что с 2008 года ключевые показатели солнечной активности стабильно растут. Анализ данных до 2025 года показал, что скорость солнечного ветра увеличилась на 6%, его плотность – на 26%, температура – на 29%, а тепловое давление – на 45%. Эта тенденция продолжается уже более 16 лет, что значительно дольше стандартного 11-летнего солнечного цикла, и указывает на редкий длительный период повышенной активности.

Текущий 25-й солнечный цикл, начавшийся в 2019 году, также оказался гораздо мощнее, чем прогнозировали.

Такое поведение Солнца имеет прямые последствия для Земли. Усиление солнечного ветра сжимает магнитное поле нашей планеты, которое является защитным щитом от космического излучения. Это делает Землю более уязвимой к геомагнитным возмущениям, способных вывести из строя спутники, системы GPS и электросети.