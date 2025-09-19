На Сонці виникла корональна діра дивовижної форми, що нагадує серце. Це утворення, розміри якого в рази перевищують нашу планету, було спрямоване в бік Землі. Через нього в космос вирвався потужний потік сонячного вітру, що вже рухається до нас.

Наразі Сонце перебуває на піку своєї активності. Цей період характеризується зменшенням кількості сонячних плям, аж до їх повного зникнення. Водночас розриви в сонячній короні, відомі як корональні діри, можуть з'являтися в будь-якій фазі активності зірки. Одна з таких дір прямо зараз утворилася на поверхні нашої зорі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Solar Dynamics Observatory.

Дивіться також Людство отримало найдетальнішу фотографію сонячного спалаху, яку коли-небудь робили

Нещодавно зафіксована діра здивувала астрономів своєю химерною формою, схожою на популярний в інтернеті символ серця.

Що таке корональна діра?

Важливо розуміти, що корональні діри не є справжніми отворами на Сонці. Це області, де магнітне поле зірки слабшає. Через це постійний потік сонячних частинок, так званий сонячний вітер, виривається назовні з більшою силою і поширюється Сонячною системою, пояснює Science Alert.

Цей потік хоч і слабший за корональні викиди маси, але також здатний викликати на Землі полярні сяйва та магнітні бурі.

Побачити корональні діри в оптичному діапазоні неможливо. Вони стають видимими лише в екстремальному ультрафіолетовому та м'якому рентгенівському діапазонах. Це пов'язано з тим, що плазма всередині цих дір холодніша і менш щільна, ніж у навколишніх областях.

Чи слід очікувати магнітну бурю найближчим часом?

Поки що сказати складно, але оскільки на Сонці утворилася велика корональна діра у формі серця, а отвір направлений у бік Землі вирвався потік сонячного вітру, ймовірно варто очікувати магнітні бурі вже у вихідні 20-21 вересня.

Що відбувається з нашим сонцем?

Всупереч прогнозам, сонячна активність невпинно зростає, що спантеличило науковців. Після історичного мінімуму у 2008 році очікувався тривалий період затишшя, подібний до мінімуму Дальтона наприкінці XVIII століття.

Науковці з Лабораторії реактивного руху NASA виявили, що з 2008 року ключові показники сонячної активності стабільно зростають. Аналіз даних до 2025 року показав, що швидкість сонячного вітру збільшилася на 6%, його щільність – на 26%, температура – на 29%, а тепловий тиск – на 45%. Ця тенденція триває вже понад 16 років, що значно довше за стандартний 11-річний сонячний цикл, і вказує на рідкісний тривалий період підвищеної активності.

Поточний 25-й сонячний цикл, що почався у 2019 році, також виявився набагато потужнішим, ніж прогнозували.

Така поведінка Сонця має прямі наслідки для Землі. Посилення сонячного вітру стискає магнітне поле нашої планети, яке є захисним щитом від космічного випромінювання. Це робить Землю вразливішою до геомагнітних збурень, здатних вивести з ладу супутники, системи GPS та електромережі.