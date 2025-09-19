Наразі Сонце перебуває на піку своєї активності. Цей період характеризується зменшенням кількості сонячних плям, аж до їх повного зникнення. Водночас розриви в сонячній короні, відомі як корональні діри, можуть з'являтися в будь-якій фазі активності зірки. Одна з таких дір прямо зараз утворилася на поверхні нашої зорі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Solar Dynamics Observatory.

Нещодавно зафіксована діра здивувала астрономів своєю химерною формою, схожою на популярний в інтернеті символ серця.

Що таке корональна діра?

Важливо розуміти, що корональні діри не є справжніми отворами на Сонці. Це області, де магнітне поле зірки слабшає. Через це постійний потік сонячних частинок, так званий сонячний вітер, виривається назовні з більшою силою і поширюється Сонячною системою, пояснює Science Alert.

Цей потік хоч і слабший за корональні викиди маси, але також здатний викликати на Землі полярні сяйва та магнітні бурі.

Побачити корональні діри в оптичному діапазоні неможливо. Вони стають видимими лише в екстремальному ультрафіолетовому та м'якому рентгенівському діапазонах. Це пов'язано з тим, що плазма всередині цих дір холодніша і менш щільна, ніж у навколишніх областях.

Чи слід очікувати магнітну бурю найближчим часом?

Поки що сказати складно, але оскільки на Сонці утворилася велика корональна діра у формі серця, а отвір направлений у бік Землі вирвався потік сонячного вітру, ймовірно варто очікувати магнітні бурі вже у вихідні 20-21 вересня.

Що відбувається з нашим сонцем?

Всупереч прогнозам, сонячна активність невпинно зростає, що спантеличило науковців. Після історичного мінімуму у 2008 році очікувався тривалий період затишшя, подібний до мінімуму Дальтона наприкінці XVIII століття.

Науковці з Лабораторії реактивного руху NASA виявили, що з 2008 року ключові показники сонячної активності стабільно зростають. Аналіз даних до 2025 року показав, що швидкість сонячного вітру збільшилася на 6%, його щільність – на 26%, температура – на 29%, а тепловий тиск – на 45%. Ця тенденція триває вже понад 16 років, що значно довше за стандартний 11-річний сонячний цикл, і вказує на рідкісний тривалий період підвищеної активності.

Поточний 25-й сонячний цикл, що почався у 2019 році, також виявився набагато потужнішим, ніж прогнозували.

Така поведінка Сонця має прямі наслідки для Землі. Посилення сонячного вітру стискає магнітне поле нашої планети, яке є захисним щитом від космічного випромінювання. Це робить Землю вразливішою до геомагнітних збурень, здатних вивести з ладу супутники, системи GPS та електромережі.