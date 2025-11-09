Европа планирует кормить астронавтов пищей из воздуха и мочи

Европейское космическое агентство запустило проект по производству белкового порошка Solein прямо в космосе. Для этого планируют использовать воздух, электроэнергию и мочу астронавтов. Технология должна решить проблему питания во время длительных миссий на Луну и Марс, сделав экипажи более автономными.

Обеспечение астронавтов пищей является одним из главных препятствий на пути к длительным космическим миссиям на Луну или Марс. Сейчас продукты доставляют с Земли на Международную космическую станцию, но для дальних путешествий такой подход является непрактичным, дорогим и технически сложным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Для решения этой проблемы Европейское космическое агентство (ESA) в рамках программы Terrae Novae Exploration Programme запустило проект HOBI-WAN. Его цель – протестировать производство в космосе белкового порошка под названием Solein.

Что такое Solein?

Solein Белковый порошок, разработан финской компанией разработан финской компанией Solar Foods. Его производят с помощью микробов, которые питаются углекислым газом, водой и электричеством. Этот инновационный продукт называют "едой из воздуха", и он может стать экологической альтернативой традиционным источникам белка, таким как мясо и соя.

По своему составу Solein очень питательный. Он содержит около 65 – 70% белка, 5 – 8% жиров, 10 – 15% пищевых волокон и 3 – 5% минеральных веществ. Его белковый профиль похож на высушенную говядину или сою. Кроме того, порошок является источником железа, клетчатки и витаминов группы B.

Технология производства Solein уже доказана на Земле, но для космоса ее придется адаптировать. Например, на нашей планете источником азота для синтеза белка служит аммиак. В космосе же для этого планируют использовать мочевину – органическое соединение, содержащееся в моче астронавтов.

Как будут изготавливать Solein в космосе?

Сейчас эта технология еще не отработана. В течение следующих восьми месяцев Solar Foods совместно с подрядчиком OHB System AG будет работать над разработкой технологии для тестирования производства Solein в космосе. Если наземные испытания будут успешными, производство испытают на борту МКС.

Как отметила главный научный сотрудник ESA по исследованиям Анжелик Ван Омберген, этот проект поможет повысить автономность, устойчивость и благополучие астронавтов в долговременных миссиях.

По словам старшего вице-президента Solar Foods Артту Лууканена, цель проекта – подтвердить, что организмы растут в космической среде так же как на Земле, и разработать основы технологии газовой ферментации в космосе, чего раньше никто не делал. Главным вызовом является поведение газов и жидкостей в условиях микрогравитации, что может существенно повлиять на транспортировку питательных веществ к микробам Solein.