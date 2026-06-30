Тайна кратера Silverpit была раскрыта спустя 20 лет Его оставил астероид

Более двух десятилетий геологи спорили о происхождении загадочного кратера на дне Северного моря. Новое исследование положило конец дискуссии и продемонстрировало масштабы катастрофы, произошедшей десятки миллионов лет назад.

Международная группа ученых подтвердила, что загадочный кратер Silverpit на дне Северного моря образовался в результате падения астероида или кометы примерно 43–46 миллионов лет назад. Об этом пишет Sciencedaily.

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Что помогло подтвердить космическое происхождение кратера?

Работу возглавил доктор Уишдин Николсон из Университета Гериот-Ватта в Эдинбурге. Исследование финансировалось британским Советом по исследованиям природной среды (Natural Environment Research Council).

Кратер Silverpit расположен примерно в 700 метрах под морским дном в южной части Северного моря, примерно в 130 километрах от побережья графства Йоркшир.

Он был открыт еще в 2002 году, однако с тех пор среди геологов велись споры относительно его происхождения. Одни считали, что структура образовалась в результате падения космического тела, тогда как другие объясняли ее перемещением подземных соляных пластов или вулканическими процессами. Дискуссия была настолько острой, что в 2009 году геологи даже провели официальное голосование по поводу происхождения кратера. Тогда большинство участников не поддержало версию об ударе астероида.

Новые данные полностью изменили эту картину.

Какие доказательства удалось найти?

Исследователи использовали современную сейсмическую томографию, которая позволяет получать детальные трехмерные изображения геологических структур под поверхностью Земли. Метод работает по принципу, схожему с медицинским ультразвуковым исследованием, используя отражение звуковых волн.

Новые данные позволили детально изучить внутреннее строение кратера. Кроме того, ученые исследовали образцы горных пород, полученные во время бурения нефтяной скважины недалеко от Silverpit. Именно там они обнаружили так называемые "шокированные" кристаллы кварца и полевого шпата.

Новая сейсмическая съемка дала нам беспрецедентно детальное представление о кратере. Образцы из нефтяной скважины также содержали редкие "шоковые" кристаллы кварца и полевого шпата на той же глубине, что и дно кратера, – пояснил доктор Уишдин Николсон.

По его словам, найти такие минералы было невероятной удачей.

"Нам невероятно повезло их найти – это был настоящий "поиск иголки в стоге сена". Они бесспорно подтверждают гипотезу об ударном кратере, ведь такая структура кристаллов может возникнуть только под действием чрезвычайно высокого ударного давления", – отметил исследователь. Такие минералы считаются одним из самых надежных доказательств падения астероидов, поскольку аналогичные структуры не могут образоваться в результате обычных геологических процессов.

Какова была сила удара?

Согласно компьютерному моделированию, в Северное море врезался астероид диаметром примерно 160 метров.

Он летел с запада под небольшим углом к поверхности. Во время удара почти мгновенно образовалась огромная колонна обломков пород и воды высотой около 1,5 километра. Когда она обрушилась обратно в море, возникло цунами высотой более 100 метров.

Хотя этот астероид был значительно меньше небесного тела, которое примерно 66 миллионов лет назад образовало кратер Чиксулуб и связывается с массовым вымиранием динозавров, его энергии хватило для масштабных разрушений. Сам кратер Silverpit имеет диаметр примерно три километра. Вокруг него также простирается система кольцевых геологических разломов диаметром около 20 километров.

Почему такие кратеры встречаются так редко?

По словам исследователей, Земля постоянно меняется под воздействием эрозии, тектонических процессов, вулканизма и других геологических явлений. Из-за этого большинство следов древних столкновений с космическими телами постепенно исчезает.

Доктор Николсон отмечает, что на сегодняшний день ученые подтвердили существование примерно 200 ударных кратеров на суше и лишь около 33 под морским дном.

"Silverpit – редкий и чрезвычайно хорошо сохранившийся ударный кратер. Подобные объекты встречаются нечасто, поскольку Земля – очень динамичная планета. Тектоника плит и эрозия уничтожают почти все следы таких событий", – пояснил он. Ученые полагают, что новые результаты помогут лучше понять, как падения астероидов влияли на развитие Земли в прошлом, а также усовершенствовать модели прогнозирования последствий возможных будущих столкновений.

Профессор Гарет Коллинз из Имперского колледжа Лондона, который создавал компьютерные модели для исследования, признался, что с самого начала считал версию о падении астероида наиболее убедительной.

"Я всегда считал, что гипотеза об ударе является самой простой и лучше всего согласуется с наблюдениями. Очень приятно, что нам наконец удалось найти решающее доказательство. Теперь мы можем использовать эти уникальные данные, чтобы лучше понять, как удары космических тел формируют планеты под их поверхностью", – подытожил ученый.