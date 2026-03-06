После атаки дронов в Кривом Роге исчезло цифровое телевидение

В Кривом Роге временно прекратилось цифровое телевещание после ночной атаки российских дронов. Удар повредил телевизионную станцию, мачту и телекоммуникационное оборудование, из-за чего часть телеканалов и радиостанций не выходит в эфир.

В Кривом Роге прекратилось цифровое телевидение после ночной атаки российских беспилотников. Об этом сообщил технический директор Концерна РРТ Сергей Семерей изданию Детектор медиа.

Что известно о повреждении телевизионной станции?

По его словам, ночью три дрона типа "шахед" попали в телевизионную станцию города. В результате удара были повреждены мачта, технические здания и телекоммуникационное оборудование.

Сейчас специалисты Концерна РРТ работают над восстановлением вещания. "Специалисты Концерна РРТ прилагают усилия для восстановления вещания", – отметил Сергей Семерей.

Как пишет Экономическая правда, из-за повреждения инфраструктуры в городе не работают телеканалы, которые транслируются в цифровых мультиплексах. Также прекратила вещание местная телерадиокомпания "Рудана".

Представитель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Днепропетровской области Елена Демченко сообщила, что сейчас в эфире отсутствуют и несколько радиостанций. В частности, не могут вещать "Люкс", "Классик" и PowerFM.

По ее словам, сейчас на месте продолжаются следственные действия. После того как ситуация станет безопасной, специалисты смогут осмотреть повреждения и оценить состояние телебашни.

"Когда будет безопасно, представители Концерна смогут обследовать повреждения и понять, цела ли сама башня. И от этого будет зависеть, когда вещание будет восстановлено", – сказала Елена Демченко.

Подобные атаки на медийную инфраструктуру уже случались ранее. В частности, 17 ноября 2025 года российские дроны повредили здание редакции "Суспільне Дніпро" и "Украинского радио" в Днепре.

Тогда в результате удара в здании произошел пожар. Были повреждены окна, двери, перекрытия и крыша, а также частично разрушен первый этаж, где располагалась большая студия. Помещение студии полностью выгорело.

В тот же день повреждения получила и телебашня, из-за чего в Днепре временно прекратили вещание местные эфирные телеканалы и радиостанции.

Кроме того, в результате атаки был уничтожен региональный хаб Института массовой информации "Медиабаза Днепр". Он располагался в здании филиала Общественного вещателя.