Ученые приблизили конец эры транзисторов – новая технология работает в тысячи раз быстрее

Технология, на которой держится современная цифровая эпоха, может приближаться к своему пределу. Новое исследование японских ученых предлагает необычную альтернативу, способную изменить принцип работы будущих компьютеров.

Современные компьютеры, смартфоны, серверы и практически любая цифровая техника работают благодаря транзисторам – микроскопическим переключателям, которые управляют потоком электрического тока и кодируют двоичные данные в виде "1" и "0". Об этом пишет Gizmodo.

Действительно ли транзисторы начинают упираться в пределы физики?

Именно эти элементы десятилетиями остаются фундаментом вычислительной техники. Например, базовый процессор Apple M4 содержит примерно 28 миллиардов транзисторов. Однако ученые все чаще говорят о том, что эта технология приближается к фундаментальным физическим ограничениям.

Новое исследование, опубликовано в научном журнале "Science", предлагает потенциально революционный подход к вычислениям – без использования традиционных транзисторов. Команда исследователей из Токийского университета представила так называемый "энергонезависимый квантовый переключатель", который использует квантовое свойство электрона вместо классического электрического сигнала.

Почему обычные транзисторы уже не могут развиваться бесконечно?

В течение десятилетий прогресс в компьютерной индустрии держался на одном принципе – транзисторы становились все меньше, быстрее и компактнее размещались на кремниевых пластинах.

Это позволяло

увеличивать вычислительную мощность;

ускорять обработку информации;

создавать более производительные процессоры;

уменьшать физические размеры устройств.

Но этот путь имеет естественный предел.

Чем быстрее переключается транзистор, тем больше тепла он генерирует. При чрезмерном нагреве эффективность падает, а сами компоненты начинают деградировать. Когда размеры элементов становятся слишком малыми, начинают проявляться квантовые эффекты, которые усложняют контроль за потоком тока.

Именно поэтому поиск альтернатив транзисторам сегодня считается одной из главных задач современной компьютерной науки.

Как работает новый квантовый переключатель?

Японские ученые предложили использовать квантовую характеристику электрона – спин.

Спин можно условно представить как направление внутреннего квантового "вращения" частицы. Для практического применения важно то, что электрон может находиться в двух различных спиновых состояниях. Именно они могут служить аналогом привычных двоичных значений "0" и "1".

Вместо того, чтобы физически включать или выключать поток тока, новый элемент изменяет состояние спина отдельного электрона.

Это позволяет достичь чрезвычайной скорости обработки данных.

Согласно результатам исследования, обработка одного бита информации занимает всего 40 пикосекунд.

Для сравнения: 1 пикосекунда – это одна триллионная доля секунды; современным компьютерам для аналогичной операции обычно требуется примерно 1 наносекунда; 1 наносекунда в 1000 раз длиннее 1 пикосекунды.

Фактически это означает прирост быстродействия на несколько порядков.

Энергонезависимость и долговечность

Еще одним ключевым преимуществом технологии является ее энергонезависимость.

После установления определенного спинового состояния электрон сохраняет его, пока не произойдет новое изменение. Это означает, что информация может оставаться записанной даже без постоянного питания.

Для современных компьютеров это могло бы означать:

значительное снижение энергопотребления;

почти мгновенный запуск систем;

сокращение расходов на охлаждение;

уменьшение потерь данных.

Исследователи также протестировали долговечность нового переключателя. Он выдержал более 100 миллиардов циклов переключения без потери стабильности.

Для сравнения, традиционные полупроводниковые компоненты постепенно деградируют из-за тепловой нагрузки.

Насколько близка эра компьютеров без транзисторов?

Несмотря на многообещающие результаты, ученые отмечают: пока речь идет лишь о демонстрации концепции.

До массового производства еще очень далеко. Необходимо доказать, что такую технологию можно масштабировать, интегрировать в сложные процессорные архитектуры и производить экономически целесообразно.

Впрочем само появление подобного решения является важным сигналом для всей отрасли.

Долгое время развитие компьютерной техники строилось на совершенствовании транзисторов. Но теперь исследователи все активнее ищут радикально новые принципы вычислений.

Если технология Токийского университета пройдет путь от лабораторного эксперимента до промышленного производства, она может стать одним из первых реальных кандидатов на замену транзисторам – элементам, что более полувека определяли лицо цифровой эры.