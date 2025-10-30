Новый немецкий лазер может "жарить" вражеские беспилотники
- Немецкие компании Rheinmetall и MBDA передали военным демонстрационный образец 20-киловаттного лазерного оружия для борьбы с дронами, который успешно прошел годовые испытания в море и теперь будет тестироваться на суше.
- Германия не единственная страна, разрабатывающая лазерное оружие; аналогичные системы развиваются в США, Великобритании, Израиле, Китае и Франции, каждая из которых имеет свои уникальные особенности и стадии развития.
Немецкие оборонные компании Rheinmetall и MBDA передали военным демонстрационный образец лазерного оружия. Новая 20-киловаттная система предназначена для борьбы с дронами и другими целями. Она уже успешно прошла годовые испытания в море и теперь будет тестироваться на суше. Ожидается, что лазер возьмут на вооружение в 2029 году.
Лазер передали в Центр компетенции по лазерам при Техническом центре оружия и боеприпасов (WTD 91) в городе Меппен для дальнейших испытаний, сообщает Interesting Engineering. Это можно назвать важным шагом на пути к созданию высокоэффективной лазерной системы, которую будут применять в море, рассказывает 24 Канал.
Этот демонстратор в виде контейнера уже прошел годовые испытания в реальных условиях эксплуатации на борту фрегата SACHSEN, где доказал свою надежность и производительность. При поддержке WTD 91 лазерный контейнер теперь введен в эксплуатацию для дальнейших наземных тестов по защите от беспилотников. Эффективность и точность оружия были подтверждены в более 100 огневых испытаниях.
Лазерная оружейная система открывает новые возможности для противодействия неконтактным целям. Благодаря способности точно и эффективно нейтрализовать беспилотники и другие небольшие, быстрые цели, она решает одну из самых насущных проблем современности.
Такое оружие может стать мощным и экономически эффективным дополнением к обычным управляемым ракетам. Операционная лазерная система дополнит пушки и ракеты, особенно для защиты от дронов и их роев, а также для поражения скоростных катеров и, при необходимости, управляемых ракет на близкой дистанции.
На что способен антидроновой лазер?
Текущая мощность демонстратора составляет примерно 20 киловатт, что достаточно для нейтрализации небольших беспилотных летательных аппаратов и легких надводных целей, информирует Rheinmetall. Однако архитектура системы является масштабируемой.
Ожидается, что будущие версии превысят 100 киловатт для поражения более крупных угроз, таких как сверхзвуковые управляемые ракеты, реактивные снаряды, а также минометные и артиллерийские снаряды. За точное обнаружение и сопровождение целей отвечают уникальные технологии, разработанные и изготовленные в Германии на основе многолетнего опыта в оптике и сенсорных технологиях.
В рамках партнерства немецкое подразделение MBDA отвечает за обнаружение и сопровождение целей, пульт управления и подключение лазерной установки к системе командования и управления. Rheinmetall, со своей стороны, отвечает за систему наведения, управления лучом, контейнер, интеграцию на фрегате SACHSEN и сам источник высокоэнергетического лазера.
Кто еще разрабатывает лазерное оружие?
Германия – не единственная страна, активно инвестирует в разработку и развертывание лазерных вооружений. Несколько ведущих государств мира уже имеют собственные системы на разных этапах – от успешных испытаний до принятия на вооружение.
- США. Соединенные Штаты считаются одним из лидеров в этой области. ВМС США уже развернули 60-киловаттную лазерную систему HELIOS на борту эсминца USS Preble, как сообщал портал Naval News. Это оружие способно ослеплять оптические сенсоры и сбивать беспилотники. Армия США тестирует 50-киловаттный лазер DE M-SHORAD, установленный на бронемашине Stryker, для защиты от дронов, ракет и минометных снарядов.
- Великобритания. Недавно страна успешно испытала свою лазерную систему DragonFire. Она продемонстрировала способность поражать воздушные цели с высокой точностью, информирует Leonardo UK. Главным преимуществом системы называют ее низкую стоимость – один выстрел обходится примерно в 10 фунтов стерлингов. Правительство планирует ускорить ее принятие на вооружение. В 2024 году BBC сообщало, что ВСУ могут получить DragonFire для применения.
- Израиль. Компания Rafael разработала систему Iron Beam ("Железный луч"), которая должна стать дополнением к знаменитому "Железному куполу". Эта 100-киловаттная лазерная установка предназначена для перехвата ракет, мин и дронов на близком расстоянии. Система успешно прошла испытания, и правительство финансирует ее скорейшее развертывание.
- Китай. Хотя детали программ Пекина преимущественно засекречены, известно, что Китай активно разрабатывает лазерное оружие. На выставках вооружений демонстрировались мобильные системы, например Silent Hunter, предназначенные для борьбы с дронами. В мае 2025 года Милитарный сообщал, что российские военные получили на вооружение китайскую лазерную систему ПВО.
- Франция. Французская система HELMA-P мощностью 2 кВт уже прошла испытания и использовалась для обеспечения безопасности, в частности во время подготовки к Олимпийским играм 2024 года. Она также предназначена для борьбы с беспилотниками.