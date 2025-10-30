Лазер передали в Центр компетенции по лазерам при Техническом центре оружия и боеприпасов (WTD 91) в городе Меппен для дальнейших испытаний, сообщает Interesting Engineering. Это можно назвать важным шагом на пути к созданию высокоэффективной лазерной системы, которую будут применять в море, рассказывает 24 Канал.

Этот демонстратор в виде контейнера уже прошел годовые испытания в реальных условиях эксплуатации на борту фрегата SACHSEN, где доказал свою надежность и производительность. При поддержке WTD 91 лазерный контейнер теперь введен в эксплуатацию для дальнейших наземных тестов по защите от беспилотников. Эффективность и точность оружия были подтверждены в более 100 огневых испытаниях.

Лазерная оружейная система открывает новые возможности для противодействия неконтактным целям. Благодаря способности точно и эффективно нейтрализовать беспилотники и другие небольшие, быстрые цели, она решает одну из самых насущных проблем современности.

Такое оружие может стать мощным и экономически эффективным дополнением к обычным управляемым ракетам. Операционная лазерная система дополнит пушки и ракеты, особенно для защиты от дронов и их роев, а также для поражения скоростных катеров и, при необходимости, управляемых ракет на близкой дистанции.

На что способен антидроновой лазер?

Текущая мощность демонстратора составляет примерно 20 киловатт, что достаточно для нейтрализации небольших беспилотных летательных аппаратов и легких надводных целей, информирует Rheinmetall. Однако архитектура системы является масштабируемой.

Ожидается, что будущие версии превысят 100 киловатт для поражения более крупных угроз, таких как сверхзвуковые управляемые ракеты, реактивные снаряды, а также минометные и артиллерийские снаряды. За точное обнаружение и сопровождение целей отвечают уникальные технологии, разработанные и изготовленные в Германии на основе многолетнего опыта в оптике и сенсорных технологиях.

В рамках партнерства немецкое подразделение MBDA отвечает за обнаружение и сопровождение целей, пульт управления и подключение лазерной установки к системе командования и управления. Rheinmetall, со своей стороны, отвечает за систему наведения, управления лучом, контейнер, интеграцию на фрегате SACHSEN и сам источник высокоэнергетического лазера.

Кто еще разрабатывает лазерное оружие?

Германия – не единственная страна, активно инвестирует в разработку и развертывание лазерных вооружений. Несколько ведущих государств мира уже имеют собственные системы на разных этапах – от успешных испытаний до принятия на вооружение.