Новий німецький лазер може "смажити" ворожі безпілотники

Німецькі оборонні компанії Rheinmetall та MBDA передали військовим демонстраційний зразок лазерної зброї. Нова 20-кіловатна система призначена для боротьби з дронами та іншими цілями. Вона вже успішно пройшла річні випробування в морі й тепер тестуватиметься на суходолі. Очікується, що лазер візьмуть на озброєння у 2029 році.

Лазер передали до Центру компетенції з лазерів при Технічному центрі зброї та боєприпасів (WTD 91) у місті Меппен для подальших випробувань, повідомляє Interesting Engineering. Це можна назвати важливим кроком на шляху до створення високоефективної лазерної системи, яку будуть застосовувати в морі, розповідає 24 Канал.

Цей демонстратор у вигляді контейнера вже пройшов річні випробування в реальних умовах експлуатації на борту фрегата SACHSEN, де довів свою надійність і продуктивність. За підтримки WTD 91 лазерний контейнер тепер введено в експлуатацію для подальших наземних тестів із захисту від безпілотників. Ефективність і точність зброї були підтверджені у понад 100 вогневих випробуваннях.

Лазерна збройова система відкриває нові можливості для протидії неконтактним цілям. Завдяки здатності точно та ефективно нейтралізувати безпілотники та інші невеликі, швидкі цілі, вона вирішує одну з найнагальніших проблем сучасності.

Така зброя може стати потужним і економічно ефективним доповненням до звичайних керованих ракет. Операційна лазерна система доповнить гармати та ракети, особливо для захисту від дронів і їх роїв, а також для ураження швидкісних катерів і, за необхідності, керованих ракет на близькій дистанції.

На що здатен антидроновий лазер?

Поточна потужність демонстратора становить приблизно 20 кіловатів, що достатньо для нейтралізації невеликих безпілотних літальних апаратів і легких надводних цілей, інформує Rheinmetall. Однак архітектура системи є масштабованою.

Очікується, що майбутні версії перевищать 100 кіловатів для ураження більших загроз, таких як надзвукові керовані ракети, реактивні снаряди, а також мінометні та артилерійські снаряди. За точне виявлення та супроводження цілей відповідають унікальні технології, розроблені та виготовлені в Німеччині на основі багаторічного досвіду в оптиці та сенсорних технологіях.

У межах партнерства німецький підрозділ MBDA відповідає за виявлення та супроводження цілей, пульт керування та підключення лазерної установки до системи командування та управління. Rheinmetall, зі свого боку, відповідає за систему наведення, керування променем, контейнер, інтеграцію на фрегаті SACHSEN і саме джерело високоенергетичного лазера.

Хто ще розробляє лазерну зброю?

Німеччина – не єдина країна, що активно інвестує в розробку та розгортання лазерних озброєнь. Кілька провідних держав світу вже мають власні системи на різних етапах – від успішних випробувань до прийняття на озброєння.