Умные очки от Lenovo получат функции, без которых вы не сможете обойтись в 2026 году

Lenovo готовится расширить свою линейку экспериментальных устройств перед CES 2026 новым гаджетом. Компания представила концепт ИИ-очков, которые сочетают в себе функции персонального ассистента, инструмента для спикеров и повседневного смарт-устройства, ориентированного на работу с контентом и коммуникацию.

Чем на самом деле является Lenovo AI Glasses Concept?

Lenovo AI Glasses Concept – это попытка превратить обычные на вид очки в полноценный персональный AI-хедсет. Компания делает ставку не на футуристический дизайн, а на практические сценарии использования, которые могут быть полезными уже сегодня, пишет 24 Канал со ссылкой на Gizmochina.

Ключевой особенностью концепта стал встроенный телесуфлер. Он отображает текст непосредственно перед глазами пользователя, позволяя читать подготовленный сценарий во время презентаций, стримов или публичных выступлений. Такой подход выглядит логичным решением для спикеров, блогеров и тех, кто регулярно работает с камерой, несмотря на то, что подобные инструменты ранее требовали отдельных экранов или сложных настроек.

Очки оснащены сенсорным и голосовым управлением, интегрированным в дужки. Это позволяет принимать звонки, управлять музыкой или быстро получать информацию без смартфона в руках. В базовых сценариях Lenovo AI Glasses Concept могут работать как автономное устройство, но самые интересные функции раскрываются при подключении к другим гаджетам, отмечает Windows Latest.

Очень много ИИ

Важную роль в системе играет AI-ассистент Lenovo Qira. Он не обрабатывает данные непосредственно на очках, а использует вычислительные ресурсы подключенного смартфона или компьютера. Такой подход снижает нагрузку на само устройство и позволяет уменьшить его вес и энергопотребление, но в то же время делает зависимым от внешних девайсов.

В связанном режиме Qira поддерживает почти мгновенный перевод в реальном времени, а также распознавание изображений. Для этого в передней части оправы установлена камера, которая фиксирует окружающую среду. На практике это может быть полезно во время путешествий, работы с иностранными языками или быстрого анализа визуальной информации.

Отдельно Lenovo акцентирует внимание на функции Catch Me Up. Она использует ИИ для обобщения сообщений и уведомлений с нескольких устройств, формируя краткий обзор в начале дня. Это выглядит как попытка решить проблему информационной перегрузки без постоянного листания экранов.

Характеристики

Что касается физических характеристик, концепт весит около 45 килограммов и, по заявлениям Lenovo, способен работать до восьми часов без подзарядки. Для такого небольшого устройства с камерой и AI-функциями это довольно амбициозные показатели, хотя финальные цифры могут измениться, если продукт дойдет до серийного производства.

Когда ждать?

Пока Lenovo AI Glasses Concept остается концептом. Компания не подтвердила ни даты выхода, ни коммерческих планов, но само направление развития четко показывает, как Lenovo видит будущее персональных ИИ-устройств.