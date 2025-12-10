Мобильный оператор отключил целую область от 3G: кто останется без интернета

Мобильный оператор lifecell объявил о полном прекращении работы сети 3G в Черновцах и Черновицкой области. Отключение запланировано на 17 декабря 2025 года и связано с переходом на стандарт 4G, который должен обеспечить более высокие скорости и более стабильное соединение.

С 17 декабря 2025 года lifecell полностью отключит 3G в Черновцах и по всей территории Черновицкой области. Компания переводит частоты на современный стандарт 4G LTE, который позволяет эффективнее использовать сеть и предоставлять более быстрый мобильный интернет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на lifecell.

Что означает отказ от 3G для абонентов?

Для абонентов с устаревшими SIM-картами оператор предусмотрел переходный период. До 28 декабря пользователи могут заменить старую SIM на USIM или eSIM за символическую плату 0,01 грн. После этого доступ к 4G будет возможен при условии, что смартфон поддерживает этот стандарт.

В то же время владельцы устройств без поддержки 4G столкнутся с ограничениями. В таких смартфонах скорость мобильного интернета останется значительно ниже, поскольку они не смогут полноценно работать в сети LTE после отключения 3G.

Как пишет Delo.ua, отказ от 3G является частью общеевропейской тенденции. В ряде стран этот стандарт уже вывели из эксплуатации: в частности, в Португалии и Австрии 3G окончательно выключили в 2024 году. Во Франции, по действующим планам, сворачивание сети третьего поколения должны завершить к 2029 году.

lifecell отмечает, что переход на 4G позволит повысить качество мобильной связи и подготовить сеть к дальнейшему развитию, включая внедрение новых технологий.