Апрельский звездопад Лириды уже на подходе: когда и как его увидеть в городах Украины

Звездопад Лириды снова возвращается и в этом году обещает хорошие условия для наблюдения в Украине. Даже в городе можно увидеть "падающие звезды", если знать правильное время и несколько простых приемов.

Когда смотреть и чего ждать от Лириды?

Звездопад Лириды – один из старейших известных человечеству метеорных потоков и каждый год в апреле он снова активизируется. В 2026 году его пик приходится на ночь с 22 на 23 апреля.

Если перевести международные данные в киевское время, максимальная активность ожидается около 23:00 22 апреля. Однако этот момент не является критически важным: Лириды стабильно активны в течение нескольких ночей, поэтому лучшие шансы – в предрассветные часы 22, 23 и даже 24 апреля.

Самое выгодное время для наблюдения в Украине – с 3:00 до 5:00 утра, когда радиант потока (созвездие Лиры) поднимается высоко над северо-восточным горизонтом. Ориентиром будет служить яркая звезда Вега.

При идеальных условиях можно увидеть до 15 – 20 метеоров в час, хотя в городе эта цифра будет ниже из-за светового загрязнения.

Нынешним дополнительным бонусом является подходящие фазы Луны. Новолуние пришлось на 17 апреля, поэтому в пиковые ночи небо будет оставаться темным, без сильной лунной засветки. Это значительно повышает шансы заметить даже слабые метеоры.

Что такое Лириды Это остатки кометы C/1861 G1 (Тэтчер). Земля каждый год проходит через этот пылевой шлейф, и частицы сгорают в атмосфере со скоростью около 48 км/с. Иногда среди них попадаются яркие болиды – короткие, но очень эффектные вспышки.

Как смотреть звездопад даже в городе?

Идеальные условия – это темное небо за городом, но даже во Львове или Киеве можно будет что-то увидеть. Главное – не использовать телескоп. Он только сузит поле зрения. Лучше просто смотреть невооруженным глазом или использовать камеру.

Лучший практический подход такой:

выберите открытое место с минимумом фонарей

смотрите в направлении северо-востока

дайте глазам 15–20 минут адаптироваться к темноте

Для тех, кто хочет попробовать астрофото, подойдет простой сетап:

широкоугольный объектив (14 – 24 мм)

ISO 800 – 1600

выдержка около 20 – 30 секунд

серийная съемка в течение нескольких часов

Камера помогает "накрыть" больше неба и повышает шансы поймать метеор, но даже она не гарантирует результат. Часто самые яркие вспышки случаются именно тогда, когда вы случайно подняли глаза вверх.

Что еще видно на небе на этой неделе?

Конец апреля 2026 года богат не только на Лириды.