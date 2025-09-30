Компания Logitech официально представила новую версию своей флагманской мыши для профессионалов MX Master 4. Главной новинкой стала гаптическая система обратной связи, которая позволяет ощущать вибрации во время работы с различными приложениями. Кроме этого, устройство получило улучшенное подключение, новую функцию Actions Ring и поддержку до трех устройств одновременно.

Что нового в Logitech MX Master 4?

Самым заметным изменением в MX Master 4 стал встроенный гаптический модуль, расположенный в зоне упора для большого пальца. Эта панель создает едва ощутимые вибрации во время прокрутки, навигации и выполнения различных команд в программах. Пользователи могут настроить интенсивность отклика через программу Logi Options+ или полностью отключить эту функцию, пишет 24 Канал со ссылкой на Logitech.

Гаптика помогает почувствовать момент, когда курсор достигает нужной позиции в графических редакторах, например, при выравнивании объектов в Photoshop. На момент запуска поддержка гаптики реализована нативно только в нескольких программах: Photoshop, Lightroom и Zoom, с последующим добавлением Premiere Pro. Logitech выпустила SDK для разработчиков, чтобы расширить поддержку этой технологии, пишет The Verge.

Actions Ring – быстрый доступ к инструментам

Новая функция Actions Ring активируется нажатием кнопки под большим пальцем и выводит на экран кольцевое меню с настраиваемыми ярлыками. Это меню адаптируется в зависимости от приложения, в котором работает пользователь, предоставляя доступ к наиболее часто используемым командам.

Например, в Chrome может появиться быстрый доступ к инструменту скриншотов, а в Photoshop – к регулировке яркости и контраста. По данным Logitech, Actions Ring позволяет сэкономить до 33% времени и уменьшить движение мыши на 63%. Также предусмотрена возможность создавать вложенные меню для более специфических задач.

Actions Ring для быстрых действий и многозадачности / Фото 24 Канал

Улучшенное подключение и технические характеристики

MX Master 4 получила обновленный высокопроизводительный чип и оптимизированное расположение антенны, что обеспечивает вдвое более сильный сигнал по сравнению с предыдущими моделями.

В комплекте идет новый USB-C донгл для быстрого и стабильного соединения с ноутбуками, компьютерами и планшетами.

Мышь поддерживает одновременное подключение до трех устройств с возможностью переключения через Actions Ring или специальные кнопки Easy-Switch.

Logi Bolt соединяет мышку с вашим ПК / Фото 24 Канал

Среди технических характеристик: сенсор на 8000 DPI с поддержкой работы даже на стекле, колесо прокрутки MagSpeed со скоростью до 1000 строк в секунду и бесшумные клики, которые на 90% тише MX Master 3.

Быстрая зарядка через USB-C позволяет получить три часа работы за одну минуту зарядки, а полного заряда хватает на 70 дней.

Экологичность и бизнес-версия

Logitech уделила внимание экологичности: MX Master 4 содержит не менее 48% сертифицированного переработанного пластика, алюминиевое колесо для большого пальца с низким углеродным следом и батарею из 100% переработанного кобальта. Упаковка изготовлена из материалов, сертифицированных FSC, а дизайн упрощает разборку для переработки.

Для корпоративных клиентов доступна версия MX Master 4 for Business с возможностью дистанционного мониторинга через платформу Logitech Sync и надежным подключением Logi Bolt в перегруженных офисных сетях.

Компьютерная мышка MX Master 4 / 24 Канал

Цена и доступность

MX Master 4 стоит 119.99 доллара или 129.99 евро и уже доступна к приобретению. В Украине ее цена составляет 5599 гривен.

Базовая версия предлагается в цветах Graphite и Pale Grey по всему миру, а в Северной Америке и Европе дополнительно доступны Black и Graphite Charcoal.

Версия MX Master 4 for Mac продается в цветах White Silver и Space Black.

К каждой покупке прилагается бесплатная месячная подписка на Adobe Creative Cloud с доступом к Photoshop, Lightroom и Premiere Pro.

