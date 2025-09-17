Генеративный ИИ уже изменил подход к цифровому творчеству – теперь для создания ярких картинок не нужны сложные навыки в Photoshop. Редакция CNET протестировала самые популярные сервисы и составила список лучших AI-генераторов изображений 2025 года.

Такие программы, как Midjourney, Stable Diffusion и Dall-E от OpenAI, предлагают простые в использовании инструменты, чтобы воплотить художественные замыслы криэйторов в жизнь с помощью простого текстового описания. 24 Канал рассказывает о рейтинге генераторов изображений на основе ИИ, который составила редакция CNET.

Какие генераторы картинок являются лучшими?

DALL-E 3 – универсальный выбор

Сервис от OpenAI получил звание "Editor's Choice" в CNET. Он подходит как для новичков, так и для профессионалов, позволяет работать со сложными запросами и редактировать картинки в диалоге. Преимущества – яркие динамические изображения и поддержка различных стилей. Недостатки – иногда неестественный вид фотографий и медленная генерация. Подписка ChatGPT Plus стоит 20 долларов в месяц.

Adobe Firefly – для дизайнеров

Firefly интегрирован в Photoshop и другие продукты Creative Cloud. Сильные стороны – богатые художественные стили и знакомые инструменты редактирования. Слабые – проблемы с фотореализмом и сложные запросы, которые сервис обрабатывает хуже. Firefly работает на базе лицензированной библиотеки Adobe Stock и не использует контент пользователей для обучения моделей.

Leonardo AI – лучший бесплатный вариант

Leonardo предлагает щедрый бесплатный план с высокой скоростью генерации. Он создает четкие и детализированные картинки и имеет инструменты для подсказок. Однако редактирование после создания доступно только в платных тарифах, а политика конфиденциальности вызывает вопросы.

Canva Magic Media – для новичков

Простой в использовании инструмент, подходящий для мультяшных и креативных картинок. Его главные преимущества – доступность на мобильных устройствах и защита приватности: Canva не тренирует свои модели на пользовательском контенте. Минусы – жесткие ограничения бесплатного тарифа и сложности с нестандартными форматами.

Stable Diffusion – open-source решение

Известный в мире генеративного ИИ проект, предлагающий различные способы доступа – от сторонних платформ до запуска локально. Сильные стороны – скорость работы, большое количество инструментов и гибкость. Слабые – сложность в настройке и чрезмерная реалистичность некоторых результатов. План Stability AI стоит 10 долларов в месяц с возможностью отказа от использования собственных данных в обучении моделей.

Кто претендует на Премию Дарвина за использование ИИ?

Сайт AI Darwin Awards документирует самые серьезные и болезненные провалы, связанные с применением искусственного интеллекта. Уже номинировано 13 случаев – от фейковых книг в списке чтения до систем, удалявших базы данных или придумывавших юридические ссылки. Инициатор просит читателей добавлять новые примеры.

Среди имеющихся номинантов – несколько резонансных историй. Например, человек, который получил психический диагноз в результате использования ChatGPT ChatGPT. Или издание Chicago Sun-Times за то, что опубликовало список рекомендованной литературы, созданный искусственным интеллектом. Еще один пример: Taco Bell. Компания запустила автоматизированную систему заказов в своих пунктах обслуживания, которая оказалась неспособной обрабатывать нестандартные запросы. Система дала сбой, когда клиент попытался заказать 18 000 стаканов воды.