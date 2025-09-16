AI Darwin Awards – сатирический архив "катастроф", где фиксируют случаи, когда чрезмерная вера в AI сочетается с человеческой опрометчивостью. Сайт, созданный инженером по имени Пит, уже собрал 13 номинаций за 2025 год. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 404 Media.

Кто уже является номинантами на премию AI Darwin Awards?

Цель проекта – "документировать AI-приключения в образовательных целях", и он призывает читателей присылать собственные примеры.

Среди имеющихся номинантов – несколько резонансных историй.