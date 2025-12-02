Huawei вывела на рынок необычный продукт – Smart Hanhan, свой первый "виртуальный питомец" с эмоциональным искусственным интеллектом. Игрушка стоит 399 юаней (2 300 гривен) и была полностью раскуплена в Huawei Mall сразу после презентации серии Mate 80. Производитель позиционирует новинку как сочетание технологий, мягкости и эмоциональной поддержки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmochina.

Что умеет Smart Hanhan и чем он отличается от других игрушек?

Главная особенность Smart Hanhan – система Xiaoyi, большая языковая модель Huawei, умеющая распознавать эмоции, изменения тона и контекст разговора. По данным Ubergizmo, именно эта возможность делает гаджет уникальным среди интерактивных игрушек: он не просто реагирует на команды, а пытается отвечать естественно и персонализировано. Пользователь может погладить игрушку по голове, чтобы изменить ее мимику, или легонько потрясти, чтобы вызвать эмоциональные реакции.

Устройство работает в связке со смартфонами на HarmonyOS 5.0 и более новых версиях, в частности с Mate 80 і Mate X7. После подключения пользователь получает доступ к ""дневнику взаимодействий"", где сохраняются эмоциональные реакции, отдельные фразы и важные моменты общения. Фактически это цифровые воспоминания между игрушкой и ее владельцем.

Smart Hanhan имеет аккумулятор на 1800 мА-ч, который обеспечивает 6–8 часов непрерывной работы или до двух суток в прерывистом режиме. На полную зарядку требуется около шести часов.

Конструкция гаджета также подчеркивает его роль эмоционального компаньона: он компактный (80 × 68 × 82 мм), весит всего 140 граммов и состоит из плюша и силикона со встроенными механизмами для контроля мимики. Huawei направляет Smart Hanhan на фанатов коллекционных персонажей вроде Labubu, акцентируя на тактильности и выразительности.

Успех новинки свидетельствует о новом спросе на устройства, предлагающие не функциональность, а ощущение присутствия и эмоциональной связи. Smart Hanhan фактически открывает для Huawei новую категорию продуктов – гаджеты, ориентированные на цифровую эмпатию и личное общение.

Как Huawei планирует победить Nvidia?

В центре стратегии – чипы Ascend и обновленная инфраструктура SuperPod, которая объединяет вычислительные мощности, хранения данных, программное обеспечение и системы управления. Новый протокол UnifiedBus позволяет соединять до 15 488 чипов Ascend с передачей данных в десятки раз быстрее, чем будущее поколение Nvidia NVLink144, заявили в Huawei.

Аналитики считают, что публичная демонстрация таких планов сигнализирует об уверенности Huawei в стабильности локального производства и развития полупроводниковой экосистемы Китая. В то же время эксперты напоминают, что отдельный чип Ascend 950 обеспечивает лишь около 6% производительности нового суперчипа Nvidia VR200. Производственные ограничения остаются ключевым вызовом: компания пока что не преодолела уровень 7-нм технологии, а доступ к передовому оборудованию со стороны TSMC и ASML для нее закрыт из-за американских санкций.