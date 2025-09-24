Глава компании Huawei Эрик Сюй впервые открыто очертил подробную дорожную карту развития AI-чипов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как Huawei планирует конкурировать с Nvidia?

В центре стратегии – чипы Ascend и обновленная инфраструктура SuperPod, которая объединяет вычислительные мощности, хранения данных, программное обеспечение и системы управления. Новый протокол UnifiedBus позволяет соединять до 15 488 чипов Ascend с передачей данных в десятки раз быстрее, чем будущее поколение Nvidia NVLink144, заявили в Huawei.

Аналитики считают, что публичная демонстрация таких планов сигнализирует об уверенности Huawei в стабильности локального производства и развития полупроводниковой экосистемы Китая. В то же время эксперты напоминают, что отдельный чип Ascend 950 обеспечивает лишь около 6% производительности нового суперчипа Nvidia VR200. Производственные ограничения остаются ключевым вызовом: компания пока не преодолела уровень 7-нм технологии, а доступ к передовому оборудованию со стороны TSMC и ASML для нее закрыт из-за американских санкций.

Тем не менее Huawei делает ставку на масштаб. Сюй в интервью Xinhua подчеркнул, что только за счет кластеризации и SuperPod можно компенсировать технологическое отставание и создать вычислительные системы мирового уровня для развития китайского искусственного интеллекта. Компания также представила планы на 2028 год – чип Ascend 970 с пропускной способностью до 4 терабит в секунду, что более чем вдвое превышает нынешние показатели Nvidia.

Хотя аналитики предупреждают, что реальные производственные результаты остаются под вопросом, Huawei продолжает публично заявлять о намерении стать ключевым конкурентом Nvidia. Это происходит на фоне активной государственной поддержки стратегических секторов в Китае и все более жестких ограничений со стороны США.

