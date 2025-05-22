Читайте летом... если найдете это в магазине

Читатели газеты сообщили, что по крайней мере десять наименований оказались фейковыми. Среди рекомендованных были "Приливные мечты" Исабель Альенде и "Последний алгоритм" Энди Вейра – книги, которые не существуют и были придуманы искусственным интеллектом. Только пять из пятнадцати рекомендованных в списке книг являются настоящими, выяснили журналисты Ars Technica, сообщает 24 Канал.

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Создатель списка, Марко Бускалья, подтвердил использование ИИ для генерации контента, сообщив журналистам других изданий, что иногда он использует искусственный интеллект для справочной информации, но всегда проверяет материал. В этот раз он этого не сделал и выразил полное смущение, взяв на себя всю ответственность.

Давно известно, что ИИ-ассистенты, такие как ChatGPT, склонны создавать правдоподобные на вид ошибки, особенно когда им не хватает детальной информации. Эта проблема затрагивает различные сферы – от результатов поиска ИИ до юристов, которые ссылаются на вымышленные судебные дела.

Среди авторов, чьи имена появились в списке, есть Брит Беннетт, Тейлор Дженкинс Рид, Мин Цзинь Ли, Персивал Эверетт, Делия Овенс, Румаан Алам, Ребекка Маккай и Мэгги О'Фаррелл. Книги Франсуазы Саган, Рэя Брэдбери, Джесса Уолтера, Андре Асимана и Иэна Макьюэна были настоящими.

На ошибку первой обратила внимание романистка Рэйчел Кинг, написав в Bluesky, что Chicago Sun-Times, очевидно, поручил ChatGPT написать летний список, который почти полностью состоял из реальных авторов, но полностью вымышленных книг. Реакция сообщества в интернете была преимущественно негативной, хотя некоторые выразили изданию сочувствие.

Возмущение выразили не только читатели, но и сами работники издания. Они заявили, что не одобряют тот факт, что их материалы, написанные вручную, появились рядом со сгенерированным "ИИ-непотребностью". Некоторые из них даже призвали уволить репортера, который это допустил.

Впоследствии издательство King Features, которому принадлежит Sun-Times, опубликовало заявление по Бускальи, в котором отметило, что использование искусственного интеллекта нарушает компании и издание, поэтому сотрудничество с репортером прекращают.