Читайте влітку… якщо знайдете це в магазині

Читачі газети повідомили, що принаймні десять найменувань виявилися фейковими. Серед рекомендованих були "Припливні мрії" Ісабель Альєнде та "Останній алгоритм" Енді Вейра – книги, які не існують і були вигадані штучним інтелектом. Лише п'ять із п'ятнадцяти рекомендованих у списку книг є справжніми, з'ясували журналісти Ars Technica, повідомляє 24 Канал.

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Творець списку, Марко Бускалья, підтвердив використання ШІ для генерації контенту, повідомивши журналістам інших видань, що іноді він використовує штучний інтелект для довідкової інформації, але завжди перевіряє матеріал. Цього разу він цього не зробив і висловив повне збентеження, взявши на себе всю відповідальність.

Давно відомо, що ШІ-асистенти, такі як ChatGPT, схильні створювати правдоподібні на вигляд помилки, особливо коли їм бракує детальної інформації. Ця проблема зачіпає різні сфери – від результатів пошуку ШІ до юристів, які посилаються на вигадані судові справи.

Серед авторів, чиї імена з'явились у списку, є Бріт Беннетт, Тейлор Дженкінс Рід, Мін Цзінь Лі, Персівал Еверетт, Делія Овенс, Румаан Алам, Ребекка Маккай та Меггі О'Фаррелл. Книги Франсуази Саган, Рея Бредбері, Джесса Уолтера, Андре Асімана та Іена Мак'юена були справжніми.

На помилку першою звернула увагу романістка Рейчел Кінг, написавши у Bluesky, що Chicago Sun-Times, очевидно, доручив ChatGPT написати літній список, який майже повністю складався з реальних авторів, але повністю вигаданих книг. Реакція спільноти в інтернеті була переважно негативною, хоча дехто висловив виданню співчуття.

Обурення висловили не лише читачі, а й самі працівники видання. Вони заявили, що не схвалюють той факт, що їхні матеріали, написані вручну, з'явилися поряд зі згенерованим "ШІ-непотребом". Деякі з них навіть закликали звільнити репортера, котрий це допустив.

Згодом видавництво King Features, якому належить Sun-Times, опублікувало заяву щодо Бускальї, в якій зазначило, що використання штучного інтелекту порушує компанії та видання, тому співпрацю з репортером припиняють.