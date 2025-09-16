AI Darwin Awards – сатиричний архів "катастроф", де фіксують випадки, коли надмірна віра в AI поєднується з людською необачністю. Сайт, створений інженером на ім’я Піт, вже зібрав 13 номінацій за 2025 рік. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 404 Media.

Хто вже є номінантами на премію AI Darwin Awards?

Мета проєкту – "документувати AI-пригоди в освітніх цілях", і він закликає читачів надсилати власні приклади.

Серед наявних номінантів – кілька резонансних історій.