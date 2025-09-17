Генеративний ШІ вже змінив підхід до цифрової творчості – тепер для створення яскравих картинок не потрібні складні навички у Photoshop. Редакція CNET протестувала найпопулярніші сервіси та склала список найкращих AI-генераторів зображень 2025 року.

Такі програми, як Midjourney, Stable Diffusion та Dall-E від OpenAI, пропонують прості у використанні інструменти, щоб втілити художні задуми кріейторів в життя за допомогою простого текстового опису. 24 Канал розказує про рейтинг генераторів зображень на основі ШІ, який склала редакція CNET.

Які генератори картинок є найкращими?

DALL-E 3 – універсальний вибір

Сервіс від OpenAI здобув звання "Editor’s Choice" у CNET. Він підходить як для новачків, так і для професіоналів, дозволяє працювати зі складними запитами та редагувати картинки в діалозі. Переваги – яскраві динамічні зображення та підтримка різних стилів. Недоліки – інколи неприродний вигляд фотографій і повільна генерація. Підписка ChatGPT Plus коштує 20 доларів на місяць.

Adobe Firefly – для дизайнерів

Firefly інтегрований у Photoshop та інші продукти Creative Cloud. Сильні сторони – багаті художні стилі та знайомі інструменти редагування. Слабкі – проблеми з фотореалізмом і складні запити, які сервіс обробляє гірше. Firefly працює на базі ліцензованої бібліотеки Adobe Stock і не використовує контент користувачів для навчання моделей.

Leonardo AI – найкращий безкоштовний варіант

Leonardo пропонує щедрий безкоштовний план із високою швидкістю генерації. Він створює чіткі та деталізовані картинки й має інструменти для підказок. Однак редагування після створення доступне лише у платних тарифах, а політика конфіденційності викликає запитання.

Canva Magic Media – для новачків

Простий у використанні інструмент, що підходить для мультяшних і креативних картинок. Його головні переваги – доступність на мобільних пристроях та захист приватності: Canva не тренує свої моделі на користувацькому контенті. Мінуси – жорсткі обмеження безкоштовного тарифу та складнощі з нестандартними форматами.

Stable Diffusion – open-source рішення

Відомий у світі генеративного ШІ проєкт, що пропонує різні способи доступу – від сторонніх платформ до запуску локально. Сильні сторони – швидкість роботи, велика кількість інструментів і гнучкість. Слабкі – складність у налаштуванні та надмірна реалістичність деяких результатів. План Stability AI коштує 10 доларів на місяць із можливістю відмови від використання власних даних у навчанні моделей.

Хто претендує на Премію Дарвіна за використання ШІ?

Сайт AI Darwin Awards документує найкурйозніші та найболючіші провали, пов’язані зі застосуванням штучного інтелекту. Уже номіновано 13 випадків – від фейкових книжок у списку читання до систем, що видаляли бази даних або вигадували юридичні посилання. Ініціатор просить читачів додавати нові приклади.

Серед наявних номінантів – кілька резонансних історій. Наприклад, чоловік, який отримав психічний діагноз внаслідок використання ChatGPT ChatGPT. Або видання Chicago Sun-Times за те, що опублікувало список рекомендованої літератури, створений штучним інтелектом. Ще один приклад: Taco Bell. Компанія запустила автоматизовану систему замовлень у своїх пунктах обслуговування, яка виявилася неспроможною обробляти нестандартні запити. Система дала збій, коли клієнт спробував замовити 18 000 склянок води.