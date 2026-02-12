Как легко согреться зимой: портативные гаджеты для обогрева

Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры украинцы регулярно сталкиваются с отключениями света и отопления. В таких условиях спрос на портативные гаджеты для обогрева – от USB-грелок до электроодеял – заметно вырос, ведь они помогают сохранять тепло даже во время блэкаутов.

Массированные атаки РФ по энергосистеме Украины в осенне-зимние периоды неоднократно приводили к аварийным и стабилизационным отключениям электроэнергии. Во многих регионах люди оставались без централизованного отопления на часы, а иногда и дольше. Именно в таком контексте портативные устройства для обогрева стали не просто удобным аксессуаром, а практичным инструментом выживания в холодное время.

Какие решения помогают согреться во время блэкаутов?

Одними из самых популярных решений стали USB-грелки для рук. Это компактные устройства со встроенным аккумулятором или возможностью подключения к павербанку. Большинство моделей имеют несколько режимов температуры, нагреваются за считанные секунды и работают от 4 до 8 часов в зависимости от емкости батареи. В периоды отключений их можно заряжать от заранее подготовленных павербанков или зарядных станций.

Не менее актуальны электрические одеяла и коврики с подогревом. Они потребляют относительно немного электроэнергии по сравнению с обогревателями воздуха и позволяют согревать человека точечно, а не всю комнату. Во время кратковременного появления света такие устройства можно использовать для быстрого прогрева кровати или рабочего места. Некоторые модели совместимы с портативными зарядными станциями, которые украинцы массово приобрели после волн обстрелов.

Wired пишет, что для тех, кто вынужден длительное время находиться в укрытиях или работать на открытом воздухе, полезными могут быть подогревающие стельки и грелки для ног. Они обеспечивают локальное тепло, что особенно важно при минусовой температуре. В холодных помещениях именно конечности мерзнут быстрее, поэтому такие решения помогают снизить риск переохлаждения.

В то же время эксперты отмечают правила безопасности. Как пишет The Sun, при использовании электроодеял и грелок не стоит оставлять их включенными без присмотра или накрывать дополнительными слоями ткани, если это не предусмотрено инструкцией. Условия блэкаутов часто означают использование альтернативных источников питания, поэтому важно проверять исправность кабелей и аккумуляторов.

Портативные гаджеты для обогрева не заменят полноценное централизованное отопление. Однако в условиях регулярных обстрелов и риска новых перебоев с электричеством они стали частью домашнего набора энергетической автономности – наряду с павербанками, фонарями и зарядными станциями. Их популярность растет именно из-за способности обеспечить базовый комфорт тогда, когда инфраструктура подвергается ударам.