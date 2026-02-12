Як легко зігрітися взимку: портативні ґаджети для обігріву

Через російські обстріли енергетичної інфраструктури українці регулярно стикаються з відключеннями світла та опалення. У таких умовах попит на портативні ґаджети для обігріву – від USB-грілок до електроковдр – помітно зріс, адже вони допомагають зберігати тепло навіть під час блекаутів.

Масовані атаки РФ по енергосистемі України в осінньо-зимові періоди неодноразово призводили до аварійних і стабілізаційних відключень електроенергії. У багатьох регіонах люди залишалися без централізованого опалення на години, а інколи й довше. Саме в такому контексті портативні пристрої для обігріву стали не просто зручним аксесуаром, а практичним інструментом виживання в холодну пору.

Які рішення допомагають зігрітися під час блекаутів?

Одними з найпопулярніших рішень стали USB-грілки для рук. Це компактні пристрої з вбудованим акумулятором або можливістю підключення до павербанка. Більшість моделей мають кілька режимів температури, нагріваються за лічені секунди та працюють від 4 до 8 годин залежно від ємності батареї. У періоди відключень їх можна заряджати від заздалегідь підготовлених павербанків або зарядних станцій.

Не менш актуальні електричні ковдри та килимки з підігрівом. Вони споживають відносно небагато електроенергії у порівнянні з обігрівачами повітря і дозволяють зігрівати людину точково, а не всю кімнату. Під час короткочасної появи світла такі пристрої можна використовувати для швидкого прогріву ліжка чи робочого місця. Деякі моделі сумісні з портативними зарядними станціями, які українці масово придбали після хвиль обстрілів.

Wired пише, що для тих, хто змушений тривалий час перебувати в укриттях або працювати на відкритому повітрі, корисними можуть бути підігрівні устілки та грілки для ніг. Вони забезпечують локальне тепло, що особливо важливо при мінусовій температурі. У холодних приміщеннях саме кінцівки мерзнуть найшвидше, тому такі рішення допомагають знизити ризик переохолодження.

Водночас експерти наголошують на правилах безпеки. Як пише The Sun, під час використання електроковдр і грілок не варто залишати їх увімкненими без нагляду або накривати додатковими шарами тканини, якщо це не передбачено інструкцією. Умови блекаутів часто означають використання альтернативних джерел живлення, тому важливо перевіряти справність кабелів і акумуляторів.

Портативні ґаджети для обігріву не замінять повноцінне централізоване опалення. Проте в умовах регулярних обстрілів і ризику нових перебоїв з електрикою вони стали частиною домашнього набору енергетичної автономності – поряд із павербанками, ліхтарями та зарядними станціями. Їхня популярність зростає саме через здатність забезпечити базовий комфорт тоді, коли інфраструктура зазнає ударів.