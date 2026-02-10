Длительные отключения электроэнергии меняют привычные условия жизни в квартирах и домах. Многие приборы и решения, которые кажутся безопасными при нормальной работе сети, во время блэкаутов могут представлять серьезную угрозу.

Смотрите также Разбитые ТЭЦ, мороз и отсутствие света: в CNN рассказали, как Киев переживает зиму

Какие бытовые вещи становятся опасными во время блэкаутов?

Одной из главных опасностей становятся свечи и открытый огонь. Их часто используют для освещения, но оставленные без присмотра свечи являются распространенной причиной квартирных пожаров. Особенно рискованно ставить их рядом со шторами, бумагой или мебелью.

Газовые плиты и портативные горелки также требуют осторожности. Во время приготовления пищи без электричества важно обеспечить постоянную вентиляцию. В закрытом помещении накопление продуктов сгорания может привести к отравлению угарным газом, который не имеет запаха и цвета.

Как пишет Unicef, отдельную угрозу представляют бензиновые и дизельные генераторы. Их запрещено использовать в квартирах, на балконах или возле окон. Даже короткая работа генератора в замкнутом пространстве может вызвать смертельно опасную концентрацию угарного газа.

После восстановления электроснабжения проблемы могут возникнуть с электроприборами, оставленными в розетках. Холодильники, обогреватели, электрочайники или бойлеры могут пострадать от скачков напряжения, что повышает риск короткого замыкания и пожара. Специалисты советуют отсоединять чувствительную технику на время отключений.

Не менее опасными являются самодельные системы обогрева. Использование кирпичей, свечей, спиртивок или других импровизированных решений в закрытых помещениях может привести к возгоранию или отравлению продуктами горения.

Для уменьшения рисков стоит заранее подготовить дом. В квартире желательно иметь фонарики с батарейками, заряженные павербанки, автономные датчики дыма и угарного газа. Также рекомендуется знать, где находится огнетушитель и как им пользоваться.

Блэкауты, вызванные ударами по энергосистеме, могут длиться долго и повторяться. Осознание потенциальных угроз и базовая подготовка помогают сохранить жизнь, здоровье и имущество даже в сложных условиях.