Новый кратер на Луне поразил ученых своей яркостью: они предсказали его будущее

Луна может казаться неизменным объектом, чей рельеф застыл миллиарды лет назад. Однако последние наблюдения исследователей NASA заставляют иначе взглянуть на нашего космического соседа. На поверхности спутника появилось новое образование, которое свидетельствует о том, что история его формирования еще далеко не завершена, а космическое пространство остается ареной для динамических процессов.

Как нашли новый кратер?

Обнаружение новых событий на Луне в реальном времени является чрезвычайно сложной задачей, поэтому ученые обычно идентифицируют их уже после того, как событие произошло. На этот раз успеха достигла команда, которая работает с камерой аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Исследователи применили метод тщательного сравнения фотографий одних и тех же участков лунной поверхности, сделанных в разное время, пишет SciTechDaily.

Анализируя снимки, полученные до декабря 2009 года, и сопоставляя их с кадрами, сделанными после декабря 2012 года, специалисты смогли сузить временное окно, когда произошел удар, хотя сам момент столкновения никто непосредственно не наблюдал.

Результатом этого космического инцидента стал кратер диаметром 22 метра, что по размерам сопоставимо с большим домом.

Новый кратер на Луне / Фото NASA

Больше всего ученых поразила не столько величина воронки, сколько ее невероятная яркость. Во время столкновения материал был выброшен на десятки метров от края кратера, образовав характерные лучи, расходящиеся в виде солнечной вспышки.

Эта свежая порода резко контрастирует с окружающим темным реголитом, из-за чего кратер выглядит как новое яркое пятно на знакомом ландшафте.

Время истекает

Однако такая яркость не будет вечной. На Луне действует процесс, известный как космическое выветривание. Это совокупный эффект воздействия частиц солнечного ветра, постоянной бомбардировки микрометеоритами и космической радиации. Все эти факторы постепенно затемняют обнаженный лунный материал.

В течение тысяч или даже миллионов лет этот новый кратер будет тускнеть, пока не наступит тот момент, когда никто уже не сможет отличить его от бесчисленного количества древних кратеров, расположенных вокруг.

Именно из-за этого процесса старые ударные образования лишены заметных лучей, тогда как относительно недавние объекты, например кратер Тихо, сформировавшийся примерно 108 миллионов лет назад, все еще имеют яркие системы лучей, которые можно увидеть даже с Земли.



Карта Луны, полученная миссией Clementine. Темные области - это лунные "моря", а более светлые области - возвышенности / Фото Геологическая служба США

Большую часть своей истории, которая насчитывает около 4,5 миллиарда лет, Луна подвергалась жестоким столкновениям. Огромные бассейны, которые мы видим как темные "моря", образующие знакомое человечеству визуальное "лицо" спутника, возникли в эпоху интенсивной бомбардировки, которая завершилась примерно 3,8 миллиарда лет назад.

Хотя период массивных ударов давно прошел, Луна до сих пор сталкивается с астероидами, оставляющими после себя меньшие по размеру, но очень важные для науки следы. Например, согласно заявлению команды LROC, ученые обнаружили более 200 ударных кратеров, образовавшихся во время миссии LRO (которая началась в 2009 году). В 2023 году зонд, вращающийся вокруг Луны, даже обнаружил возможный искусственный кратер – следствие столкновения лунного посадочного аппарата с поверхностью Луны.

Изучение таких новообразований имеет огромное практическое значение: