Новий кратер на Місяці вразив учених своєю яскравістю: вони передбачили його майбутнє

Місяць може здаватися незмінним і холодним об'єктом, чий рельєф застиг у вічності мільярди років тому. Проте останні спостереження дослідників NASA змушують інакше поглянути на нашого космічного сусіда. На поверхні супутника з'явилося нове утворення, яке свідчить про те, що історія його формування ще далеко не завершена, а космічний простір лишається ареною для динамічних процесів.

Як знайшли новий кратер?

Виявлення нових подій на Місяці в реальному часі є надзвичайно складним завданням, тому вчені зазвичай ідентифікують їх уже після того, як подія відбулася. Цього разу успіху досягла команда, яка працює з камерою апарату Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Дослідники застосували метод ретельного порівняння фотографій одних і тих самих ділянок місячної поверхні, зроблених у різний час, пише SciTechDaily.

Аналізуючи знімки, отримані до грудня 2009 року, та зіставляючи їх із кадрами, зробленими після грудня 2012 року, фахівці змогли звузити часове вікно, коли стався удар, хоча сам момент зіткнення ніхто безпосередньо не спостерігав.

Результатом цього космічного інциденту став кратер діаметром 22 метри, що за розмірами можна порівняти з великим будинком.

Новий кратер на Місяці / Фото NASA

Найбільше вчених вразила не стільки величина вирви, скільки її неймовірна яскравість. Під час зіткнення матеріал був викинутий на десятки метрів від краю кратера, утворивши характерні промені, що розходяться у вигляді сонячного спалаху.

Ця свіжа порода різко контрастує з навколишнім темним реголітом, через що кратер виглядає як нова яскрава пляма на знайомому ландшафті.

Час спливає

Проте така яскравість не буде вічною. На Місяці діє процес, відомий як космічне вивітрювання. Це сукупний ефект впливу частинок сонячного вітру, постійного бомбардування мікрометеоритами та космічної радіації. Усі ці чинники поступово затемнюють оголений місячний матеріал.

Протягом тисяч або навіть мільйонів років цей новий кратер буде тьмяніти, доки не настане той момент, коли ніхто вже не зможе відрізнити його від незліченної кількості древніх кратерів, що розташовані навколо.

Саме через цей процес старіші ударні утворення позбавлені помітних променів, тоді як відносно недавні об'єкти, як-от кратер Тихо, що сформувався приблизно 108 мільйонів років тому, все ще мають яскраві системи променів, які можна побачити навіть із Землі.



Карта Місяця, отримана місією Clementine. Темні області — це місячні "моря", а світліші області — височини / Фото Геологічна служба США

Більшу частину своєї історії, яка налічує близько 4,5 мільярда років, Місяць піддавався жорстоким зіткненням. Величезні басейни, які ми бачимо як темні "моря", що утворюють знайоме людству візуальне "обличчя" супутника, виникли в епоху інтенсивного бомбардування, яка завершилася приблизно 3,8 мільярда років тому.

Хоча період масивних ударів давно минув, Місяць і досі стикається з астероїдами, що лишають після себе менші за розміром, але дуже важливі для науки сліди. Наприклад, згідно із заявою команди LROC, учені виявили понад 200 ударних кратерів, що утворилися під час місії LRO (котра почалася в 2009 році). У 2023 році зонд, що обертається навколо Місяця, навіть виявив можливий штучний кратер – наслідок зіткнення місячного посадкового апарата з поверхнею Місяця.

Вивчення таких новоутворень має величезне практичне значення: