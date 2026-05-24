Потеряли на Луне 40 лет назад: советский луноход внезапно "заговорил"

Научный мир поразила интересная новость. С Луны подал сигнал "Луноход-1", который давно считали потерянным.

Об этом сообщили Space Daily.

Как на Луне потеряли "Луноход-1" и как он отозвался через 40 лет?

Устройство было год на Луне. Первый дистанционно управляемый луноход, который работал на другой планете, приземлился в Море Дождей 17 ноября 1970 года.

Средство имело телевизионные камеры и лазерный ретрорефлектор, изготовленный во Франции. Рефлектор не нуждался в питании. Он должен был принимать импульс света, выпущенный с Земли, и возвращать его.

Интересно, что если наземная станция "могла попасть в него, и если рефлектор все еще был правильно ориентирован, "Луноход-1" мог и дальше использоваться для лазерного дальномера на Луне еще долго после того, как сам луноход перестал двигаться".

Но в 1971 году луноход перестал подавать сигналы. Ученые уже не знали, куда именно целиться.

Лунное лазерное дальномерное измерение простое по принципу, но сложное на практике. Станция на Земле излучает лазерный импульс в сторону отражателя на Луне, а затем измеряет время, за которое свет возвращается. Полный цикл занимает примерно 2,5 секунды. Такое измерение позволяет выявить малейшие изменения в расстоянии между Землей и Луной, а также в движении Луны. Но расположение цели должно быть известно с чрезвычайной точностью. "Луноход-1" был советским и его окончательное положение не было определено с точностью до километров,

– объяснили в Space Daily.

Там добавили, что на расстоянии в 384 тысячи километров (а именно столько от Земли до Луны) это составляет огромную неопределенность.

Когда луноход перестал отвечать, ученые предполагали, что рефлектор наклонился или не был направлен в сторону Земли.

Однако в 2010 году ситуация прояснилась. Команда операторов камеры LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter, автоматическая межпланетная станция НАСА для исследования Луны) обнаружила луноход и посадочный модуль на снимках Луны. И предоставила исследователям, которые используют лазерную дальномерную локацию, достаточно точные координаты.

Снимки высокого разрешения, полученные с лунного орбитального аппарата NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, помогли определить расположение лунохода. Вскоре после этого исследователи, используя систему лазерного дальномера Apache Point Observatory Lunar Laser-ranging Operation в Нью-Мексико, смогли получить сигнал от давно потерянного рефлектора. В резюме своей более поздней статьи команда написала, что рефлектор, как представляется, находился в отличном состоянии и отражал сигнал, примерно вчетверо сильнее, чем рефлектор на "Луноходе-2",

– говорится в статье.

Справка. "Луноход-2" стал вторым в серии советских лунных дистанционно-управляемых самоходных аппаратов-планетоходов. Он сел 16 января 1973 года на восточной окраине Моря Ясности в центре кратера Лемонье. За время работы на Луне "Луноход-2" прошел 37 километров (это в 3,5 раза больше пути, который преодолел "Луноход-1") и передал на Землю 86 панорам и около 80 тысяч кадров телесъемки.

Так что после десятилетий молчания старый советский луноход наконец заговорил и его сигнал был мощным. Он не был мертв – он был потерян. К тому же луноход предоставил ценные данные.

Команда APOLLO отметила, что "Луноход-1" расположен ближе к краю Луны, чем другие отражатели. Такая геометрия дает ученым возможность лучше изучить едва заметные колебательные движения Луны, известные как либрации. Эти движения помогают уточнить модели строения Луны, в частности относительно ее ядра,

– подытожили в материале.

