Революция производительности: новый MacBook Air теперь с чипом M5 и обновленной памятью

Компания Apple официально представила обновленное семейство ноутбуков MacBook Air, которые теперь базируются на новейшем чипе M5. Главный акцент в этом поколении делают на радикальном повышении скорости работы с искусственным интеллектом и улучшении базовых спецификаций, которые ранее были доступны только как дорогие опции. Пользователям предложили значительное обновление внутренней начинки устройств.

Какие технические инновации получил MacBook Air на базе M5?

Сердцем обновленного MacBook Air стал процессор M5, который получил 10-ядерный центральный процессор. В Apple утверждают, что эти ядра являются самыми быстрыми в мире на сегодня. Графическая подсистема также претерпела изменения – теперь она предлагает до 10 ядер с интегрированными нейронными акселераторами в каждом из них, пишет MacRumors.

Смотрите также Apple представила новые MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max

Благодаря такой архитектуре производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом, выросла до четырех раз по сравнению с предыдущим поколением на базе M4. Кроме этого, чип получил усовершенствованные шейдерные ядра и систему трассировки лучей третьего поколения. Пропускная способность объединенной памяти теперь составляет 153 гигабайта в секунду, что на 28 процентов превышает показатели предшественника.

Важным изменением стал пересмотр стандартов памяти:

Теперь базовая конфигурация MacBook Air поставляется с накопителем на 512 гигабайт, что вдвое больше предыдущего стартового объема в 256 гигабайт.

Также для профессиональных пользователей впервые стала доступной возможность расширения внутреннего хранилища до 4 терабайт. Скорость чтения и записи данных на новых SSD-накопителях также удвоилась.

Что касается оперативной памяти, то теперь минимальным стандартом является 16 гигабайт, а максимальным – 32 гигабайта, при этом стоимость самого апгрейда памяти для пользователей осталась на уровне предыдущего года, отмечает 9to5mac.



MacBook Air на базе чипа M5 / Фото Apple

Коммуникационные возможности ноутбука вышли на новый уровень благодаря использованию фирменного беспроводного чипа Apple N1. Это позволило внедрить поддержку стандартов Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, обеспечивая стабильное и быстрое соединение.

Ноутбук, как и раньше, доступен в двух вариантах размера экрана – 13 и 15 дюймов.

Пользователи могут выбрать один из четырех цветов корпуса: небесно-голубой, "полночь", "звездный свет" или серебристый.

Устройства оснащены дисплеями Liquid Retina, камерами Center Stage с разрешением 12 мегапикселей и двумя портами Thunderbolt 4, которые позволяют подключать до двух внешних мониторов одновременно.



MacBook Air на базе чипа M5 / Фото Apple

Несмотря на рост мощности, автономность ноутбука осталась на высоком уровне – до 18 часов работы от одного заряда.

Однако Apple обновила комплект поставки: теперь вместе с устройством покупатели получают новый динамический адаптер питания мощностью 40 ватт с пиковым показателем до 60 ватт, пишет 9to5mac. Ранее базовая комплектация зависела от версии ноутбука и могла включать зарядку на 30 или 35 ватт.

Также при заказе можно выбрать мощный адаптер на 70 ватт за дополнительные 20 долларов, что активирует функцию быстрой зарядки до 50 процентов за 30 минут.

Смотрите также iPhone 17e представили официально: что получил самый дешевый iPhone

Цены и доступность

Стартовая цена нового MacBook Air на базе M5 составляет 1099 долларов, что на 100 долларов дороже начальной цены предыдущей модели. Такое повышение стоимости эксперты связывают с увеличением минимального объема памяти и общим ростом цен на комплектующие.

Для сравнения, базовая модель MacBook Pro с чипом M5 Pro теперь будет стоить от 2199 долларов.

Предварительные заказы на новинку открываются в среду, 4 марта, а фактические продажи в магазинах начнутся 11 марта.

Старые модели на базе M4 будут оставаться в продаже у сторонних ритейлеров до исчерпания запасов для тех, кто желает приобрести ноутбук по меньшей цене.