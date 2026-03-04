Все чем пожертвовала Apple: на какие компромиссы идет новый MacBook Neo ради низкой цены

Apple официально представила MacBook Neo – свой наиболее доступный ноутбук за последние годы. Цена в 599 долларов выглядит невероятно привлекательно, однако за ней стоит целый ряд технических решений, которые могут стать неожиданностью для будущих владельцев. Новинка обещает изменить правила игры на рынке бюджетных решений, но цена такой доступности требует детального анализа характеристик устройства.

Какую цену на самом деле придется заплатить за обладание самым дешевым ноутбуком Apple?

Появление MacBook Neo стало ответом на запрос рынка относительно недорогого компьютера для обучения и повседневных задач. Устройство построено на базе чипа A18 Pro, который обычно можно встретить во флагманских смартфонах компании. Однако использование мобильного процессора наложило определенные технические ограничения, которые пользователям придется учитывать во время работы, пишет 24 Канал.

Одним из самых неожиданных решений стала конфигурация разъемов. MacBook Neo оснащен двумя портами USB-C, однако они имеют разные спецификации, пишет MacRumors.

Первый порт поддерживает стандарт USB 3 со скоростью передачи данных до 10 Гигабит в секунду и позволяет подключать внешний монитор через DisplayPort.

Второй порт ограничен скоростью USB 2, что составляет лишь 480 Мегабит в секунду.



MacBook Neo имеет два порта, но они совершенно разные / Фото Apple

Внешне они выглядят идентично, что может привести к путанице, когда пользователь будет пытаться подключить быстрый накопитель или дисплей не к тому разъему. Хотя оба порта поддерживают зарядку, отсутствие магнитного разъема MagSafe заставляет занимать один из них для питания устройства.

Также ноутбук поддерживает только один внешний дисплей, что напоминает ограничения первых моделей на чипах Apple Silicon.



MacBook Neo / Фото 9to5mac

Вопрос памяти в новой модели также решен достаточно жестко. Пользователи ограничены лишь 8 Гигабайтами оперативной памяти без всякой возможности расширения. Это выглядит шагом назад по сравнению с новыми MacBook Air, где базовый объем был наоборот увеличен до 16 Гигабайт.

Относительно постоянной памяти, то в базовой версии за 599 долларов предлагается накопитель на 256 Гигабайт, пишет 9to5mac. Интересно, что Apple связала наличие системы безопасности Touch ID с объемом памяти. Чтобы получить сканер отпечатков пальцев на клавиатуре Magic Keyboard, необходимо выбрать более дорогую конфигурацию на 512 Гигабайт, которая стоит на 100 долларов больше. Отдельно добавить Touch ID к базовой модели невозможно, добавляет MacRumors.



Хотите Touch ID на MacBook Neo? Это будет стоить вам на 100 долларов больше / Фото Apple

Автономность устройства также претерпела сокращения ради низкой цены. MacBook Neo способен проработать до 11 часов в режиме просмотра веб-страниц через беспроводную сеть или до 16 часов при воспроизведении видео, как показывает Apple на странице MacBook Neo. Для сравнения, MacBook Air выдерживает 15 и 18 часов соответственно, а профессиональные модели имеют еще более высокие показатели.

Есть ли хоть какие-то плюсы?

Несмотря на все ограничения, новинка предлагается в ярких цветах: серебристом, цитрусовом, розовом и индиго. Для студентов и преподавателей действует специальная цена – 499 долларов за базовую модель. Ноутбук не предложит ничего экстраординарного в плане мощности, но пригодится тем, кто хочет работать в экосистеме Apple, не имеет денег на дорогие модели и вообще не планирует выполнять какие-то "тяжелые" в плане нагрузок на процессор задачи.



MacBook Neo / Фото 9to5mac

Предварительные заказы на устройство стартуют 4 марта 2026 года, а официальные продажи начнутся в среду, 11 марта.

Этот ноутбук станет самым дешевым в линейке, однако покупателям стоит взвесить, готовы ли они мириться с отсутствием MagSafe, медленным USB-портом и ограниченной памятью ради экономии.