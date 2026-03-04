Гаджет ориентирован на студентов и образовательные учреждения, поэтому для них новинка обойдется еще дешевле. Первые покупатели смогут получить ноутбук уже на следующей неделе, а заказать его официально можно на сайте, сообщает Apple.

Смотрите также Apple Store закрылся перед презентацией MacBook Neo

Что предлагает новый бюджетный MacBook от Apple?

MacBook Neo позиционируется как более доступный ноутбук, который должен сохранить ключевые преимущества экосистемы Mac, но по значительно более низкой цене.

По информации компании, первые поставки для покупателей начнутся уже в среду, 11 марта.

MacBook Neo – смотрите видео:

Сколько стоит MacBook Neo?

Базовая версия MacBook Neo стоит 599 долларов. Она оснащена 256 ГБ встроенной памяти, но в этой конфигурации отсутствует поддержка Touch ID.

Для тех, кому нужно больше хранилища и дополнительные возможности, Apple предлагает старшую модель за 699 долларов. В этой версии пользователь получает 512 ГБ памяти, а также Touch ID для быстрой и безопасной авторизации.

Отдельную скидку получат покупатели из образовательного сектора. Студенты и учебные заведения смогут приобрести ноутбук за 499 долларов, что делает его одним из самых доступных устройств в семействе Mac. Будут ли такие скидки доступны за пределами США, пока неизвестно.

MacBook Neo также получил несколько вариантов цвета корпуса. Ноутбук можно выбрать в четырех цветах:

silver

румянец

цитрусовый

индиго

MacBook Neo сочетает алюминиевый корпус, дисплей Liquid Retina, производительность на базе Apple silicon, автономность на целый день, а также качественную камеру, микрофоны и динамики.

Ноутбук также получил клавиатуру Magic Keyboard, трекпад Multi-Touch и полную поддержку возможностей macOS. В компании отмечают, что MacBook Neo должен предложить опыт работы с Mac по цене, которая ранее была нетипичной для ноутбуков Apple.