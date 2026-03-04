Ґаджет орієнтований на студентів і освітні установи, тож для них новинка обійдеться ще дешевше. Перші покупці зможуть отримати ноутбук уже наступного тижня, а замовити його офіційно можна на сайті, повідомляє Apple.

Що пропонує новий бюджетний MacBook від Apple?

MacBook Neo позиціюється як більш доступний ноутбук, який має зберегти ключові переваги екосистеми Mac, але за значно нижчою ціною.

За інформацією компанії, перші поставки для покупців почнуться вже в середу, 11 березня.

MacBook Neo – дивіться відео:

Скільки коштує MacBook Neo?

Базова версія MacBook Neo коштує 599 доларів. Вона оснащена 256 ГБ вбудованої пам'яті, але в цій конфігурації відсутня підтримка Touch ID.

Для тих, кому потрібно більше сховища та додаткові можливості, Apple пропонує старшу модель за 699 доларів. У цій версії користувач отримує 512 ГБ пам'яті, а також Touch ID для швидкої та безпечної авторизації.

Окрему знижку отримають покупці з освітнього сектору. Студенти та навчальні заклади зможуть придбати ноутбук за 499 доларів, що робить його одним із найдоступніших пристроїв у сімействі Mac. Чи будуть такі знижки доступні за межами США, наразі невідомо.

MacBook Neo також отримав кілька варіантів кольору корпусу. Ноутбук можна обрати у чотирьох кольорах:

silver

blush

citrus

indigo

MacBook Neo поєднує алюмінієвий корпус, дисплей Liquid Retina, продуктивність на базі Apple silicon, автономність на цілий день, а також якісну камеру, мікрофони та динаміки.

Ноутбук також отримав клавіатуру Magic Keyboard, трекпад Multi-Touch і повну підтримку можливостей macOS. У компанії наголошують, що MacBook Neo має запропонувати досвід роботи з Mac за ціною, яка раніше була нетиповою для ноутбуків Apple.