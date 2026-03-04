Сайт і застосунок Apple перейшли в режим технічної паузи з повідомленням "Be right back". Такий екран компанія вмикає напередодні важливих запусків нових продуктів, коли оновлює каталог і готує сторінки для свіжих пристроїв. Про це пише 9to5mac.

Дивіться також Чого ми очікуємо від великої березневої події Apple та що ми вже отримали

Чого чекати від презентації?

Цього разу це пов'язано зі швидким дебютом нового ноутбука початкового рівня, який має назву MacBook Neo. Йдеться про модель, що стане найдоступнішою в лінійці MacBook і, ймовірно, замінить або доповнить базові конфігурації попередніх поколінь.

Спеціальна подія компанії проходить у Нью-Йорку. Очікується не лише офіційне представлення нового ноутбука, а й перші практичні враження від пристрою.

Тимчасове вимкнення магазину традиційно означає, що після повернення сайту в онлайн користувачі побачать оновлені сторінки з новими продуктами, характеристиками та цінами. Зазвичай це відбувається одразу після завершення основної частини презентації.

Що із себе представляє MacBook Neo?

Офіційний дебют MacBook Neo відбувся після серії масштабних анонсів компанії, серед яких були оновлені моделі MacBook Pro на базі чипів M5 Pro та M5 Max, а також MacBook Air з процесором M5. Проте саме Neo достроково став найбільш обговорюваною новинкою через свою ціну та внутрішню архітектуру. Вартість пристрою становить 599 доларів, що робить його найдешевшим варіантом у сучасній лінійці Apple, розташованим за своєю позицією навіть нижче MacBook Air.

Головною технічною особливістю MacBook Neo став перехід на чіп серії A, який раніше був ексклюзивом для iPhone. Серцем пристрою став процесор A18 Pro. Це перший випадок в історії компанії, коли архітектура смартфона була повністю інтегрована в повноцінний ноутбук.

Таке рішення дозволило не лише знизити собівартість продукту, а й забезпечити високу енергоефективність у компактному корпусі. Деякі попередні витоки також натякали на можливість використання чіпа A19 Pro, проте офіційно було підтверджено саме платформу A18 Pro.