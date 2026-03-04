Сайт и приложение Apple перешли в режим технической паузы с сообщением "Be right back". Такой экран компания включает накануне важных запусков новых продуктов, когда обновляет каталог и готовит страницы для свежих устройств. Об этом пишет 9to5mac.

Чего ждать от презентации?

На этот раз все указывает на скорый дебют нового ноутбука начального уровня, который получил название MacBook Neo. Речь идет о модели, что станет самой доступной в линейке MacBook и, вероятно, заменит или дополнит базовые конфигурации предыдущих поколений.

Специальное событие компании проходит в Нью-Йорке. Ожидается не только официальное представление нового ноутбука, но и первые практические впечатления от устройства.

Временное выключение магазина традиционно означает, что после возвращения сайта в онлайн пользователи увидят обновленные страницы с новыми продуктами, характеристиками и ценами. Обычно это происходит сразу после завершения основной части презентации.

Что из себя представляет MacBook Neo?

Официальный дебют MacBook Neo состоялся после серии масштабных анонсов компании, среди которых были обновленные модели MacBook Pro на базе чипов M5 Pro и M5 Max, а также MacBook Air с процессором M5. Однако именно Neo досрочно стал самой обсуждаемой новинкой из-за своей цены и внутренней архитектуры. Стоимость устройства составляет 599 долларов, что делает его самым дешевым вариантом в современной линейке Apple, расположенным по своей позиции даже ниже MacBook Air.

Главной технической особенностью MacBook Neo стал переход на чип серии A, который ранее был эксклюзивом для iPhone. Сердцем устройства стал процессор A18 Pro. Это первый случай в истории компании, когда архитектура смартфона была полностью интегрирована в полноценный ноутбук.

Такое решение позволило не только снизить себестоимость продукта, но и обеспечить высокую энергоэффективность в компактном корпусе. Некоторые предварительные утечки также намекали на возможность использования чипа A19 Pro, однако официально была подтверждена именно платформа A18 Pro.