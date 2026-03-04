Что Apple подготовила для весенней презентации 2026 года?

Первые дни весеннего марафона принесли официальные анонсы ключевых продуктов. Компания представила новый iPhone 17e, который сохранил цену предшественника – 599 долларов, однако получил существенные улучшения внутри. Смартфон теперь работает на базе процессора A19, имеет 256 гигабайт базовой памяти (что вдвое больше, чем раньше) и наконец поддерживает полноценную технологию MagSafe. Визуально модель почти не изменилась, но получила новый цвет, пишет 24 Канал.

Линейка планшетов обновилась моделью iPad Air с чипом M4. Планшет доступен в размерах 11 и 13 дюймов, стартовая цена составляет 599 и 799 долларов соответственно. Кроме мощного процессора, новинка получила 12 гигабайт оперативной памяти (вместо 8 гигабайт), поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Благодаря новому сетевому чипу N1 и модему C1X скорость мобильного интернета выросла на 50 процентов.

Короткое рекламное видео о iPad Air с M4: смотрите видео

Для профессиональных пользователей Apple подготовила масштабное обновление компьютеров:

Новые MacBook Pro на 14 и 16 дюймов теперь базируются на чипах M5 Pro и M5 Max. Эти процессоры используют новую архитектуру Fusion, что объединяет два кристалла в одну систему, обеспечивая прирост производительности до 30 процентов в тяжелых задачах. Минимальный объем накопителя теперь составляет 1 терабайт, однако цены выросли на 100 – 200 долларов: стартовая стоимость модели на 14 дюймов теперь составляет 2 199 долларов.

Популярный MacBook Air также перешел на чип M5. Хотя дизайн остался неизменным, устройство стало в четыре раза быстрее в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Базовая версия теперь имеет 512 гигабайт памяти, а цена выросла до 1 099 долларов. Все новые компьютеры поддерживают Wi-Fi 7, что стало возможным благодаря использованию чипа N1.



MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max / Фото Apple

Вместе с ноутбуками дебютировали новые мониторы: Studio Display за 1 599 долларов с камерой Center Stage и флагманский Studio Display XDR за 3 299 долларов. Последний получил 27-дюймовую панель mini-LED с пиковой яркостью 2 000 нит и поддержкой технологии ProMotion с частотой 120 герц.

Что дальше?

Самой большой интригой остается MacBook Neo – новый бюджетный ноутбук, название которого случайно появилось в документах на сайте Apple, пишет Macworld.

Ожидается, что он будет стоить от 599 до 749 долларов.

Чтобы достичь такой цены, Apple может использовать процессор A18 Pro от iPhone, отказаться от подсветки клавиатуры, функции True Tone и быстрой зарядки.

Устройство может быть представлено в ярких цветах, подобных линейке iMac: желтом, зеленом, синем и розовом.

Также ожидается анонс 12-го поколения базового iPad с чипом A18 или A19 и 8 гигабайтами оперативной памяти, что наконец позволит самому дешевому планшету поддерживать функции Apple Intelligence, отмечает CNET.

Вероятно, мы увидим что-то еще, поскольку нет большого смысла делать презентацию для двух не топовых устройств, когда компания представила другие – мощные и популярные – обычными пресрелизами.

Что мы знаем о большом событии Apple: дата, время и место

Компания Apple разослала приглашения на "special Apple Experience", который запланирован на 4 марта в 9:00 по восточноамериканскому времени. Событие пройдет сразу в трех городах – Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае – при участии ограниченного круга представителей медиа.

В отличие от масштабных презентаций, которые традиционно организуют в штаб-квартире в Купертино, на этот раз речь идет о более камерном формате. В приглашении использован логотип с градиентом от желтого до синего – это может свидетельствовать о новых цветовых вариациях будущих устройств.



Логотип мартовской презентации / Фото Apple

Обычно Apple проводит прямые эфиры своих презентаций, однако на этот раз компания не подтвердила, будет ли событие доступно онлайн. До события остается несколько часов, но компания до сих пор не создала приглашение на YouTube. Если трансляции не будет, это дополнительно подчеркнет ее ограниченный или партнерский характер. Вполне возможно, что мероприятие может иметь региональный фокус.

Интересно, что дата мероприятия пересекается с проведением Mobile World Congress в Барселоне, который длится со 2 по 5 марта. На этой выставке ведущие производители смартфонов традиционно демонстрируют свои новинки, пытаясь конкурировать с линейкой iPhone. Такое совпадение выглядит неслучайным и может быть стратегическим шагом, чтобы привлечь внимание к собственным продуктам на фоне глобальной мобильной выставки.