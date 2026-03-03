Новый Studio Display XDR оснащен 27-дюймовым дисплеем с разрешением 27 дюймов 5120 × 2880 пикселей и плотностью 218 ppi. Используется mini-LED-подсветка с 2304 зонами локального затемнения, что обеспечивает глубокий черный цвет и минимизирует эффект ореола вокруг ярких объектов. Контрастность достигает 1 000 000:1. Об этом пишет Macrumors.

Что предлагает новый Studio Display XDR?

Монитор поддерживает до 1000 нит яркости в режиме SDR и до 2000 нит пиковой яркости для HDR-контента. Частота обновления составляет до 120 Гц с поддержкой Adaptive Sync. Экран отображает до 1 миллиарда цветов, охватывает пространства P3 и Adobe RGB и поддерживает технологию True Tone.

Как пишет 9to5mac, на задней панели размещены четыре порта: один входной Thunderbolt 5 с поддержкой зарядки хоста до 140 Вт, один выходной Thunderbolt 5 для подключения аксессуаров или последовательного соединения дисплеев, а также два USB-C со скоростью до 10 Гбит/с.

Studio Display XDR получил 12-мегапиксельную камеру с функцией Center Stage и поддержкой Desk View. Также предусмотрено шесть динамиков с поддержкой Spatial Audio и массив из трех микрофонов для записи студийного качества.

Дизайн новинки в целом повторяет стандартный Studio Display без решетчатого узора, который имел Pro Display XDR. Базовая версия с регулировкой наклона и высоты стоит от 3299 долларов в США, а вариант с нанотекстурным стеклом обойдется от 3599 долларов. Предварительные заказы стартуют 4 марта, а продажи – 11 марта.