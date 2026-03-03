Какие улучшения получил iPhone 17e?

Одним из важнейших изменений в iPhone 17e стал переход на удвоенный объем базовой памяти. Если раньше стартовая модель iPhone 16e предлагала лишь 128 гигабайт, то теперь пользователи получают 256 гигабайт за ту же самую начальную цену в 599 долларов. Это значительно повышает ценность устройства, ведь стоимость версии на 512 гигабайт также снизилась с 899 долларов до 799 долларов. Такой шаг делает новинку серьезным конкурентом для многих Android-смартфонов среднего сегмента, пишет 24 Канал.

Производительность устройства вышла на новый уровень благодаря использованию современного чипа Apple A19, изготовленного по 3-нанометровому техпроцессу, как отмечает Apple на странице устройства. Это тот же процессор, что установлен в более дорогом iPhone 17, хотя в версии "e" он имеет 4-ядерный графический процессор вместо 5-ядерного. iPhone 16e оснащен чипом Apple A18.

Важной особенностью A19 в iPhone 17e является наличие специальных нейронных ускорителей в ядрах графического процессора, что обеспечивает лучшую работу функций искусственного интеллекта.

Кроме того, смартфон получил новый модем C1X, который, по словам производителя, работает в два раза быстрее оригинального модема C1, установленный в предыдущей модели.



iPhone 17e получил один новый цвет / Фото Apple

Экран

Дисплей iPhone 17e остался с диагональю 6.1 дюйма и выполнен по технологии OLED. Он все еще поддерживает только частоту обновления 60 герц и имеет вырез в верхней части экрана вместо современного Dynamic Island, отмечает 9to5mac.

Типичная яркость составляет 800 нит, а пиковая достигает 1200 нит, что может показаться недостаточным при использовании под прямыми солнечными лучами, учитывая, что некоторые современные флагманы предлагают около 3000 нит яркости.

Однако существенно улучшилась прочность: новое стекло Ceramic Shield 2 в три раза лучше противостоит царапинам по сравнению с первым поколением и имеет усовершенствованное антибликовое покрытие. Это позволит многим пользователям отказаться от дополнительных защитных пленок или стекла.

Батарея и зарядка

Наконец была исправлена одна из главных отсутствующих функций предшественника – поддержка MagSafe. Теперь iPhone 17e оснащен магнитным кольцом на задней панели, что позволяет использовать широкий спектр аксессуаров: от держателей и кошельков до внешних аккумуляторов.

Вместе с этим скорость беспроводной зарядки выросла в два раза – с 7,5 ватт до 15 ватт. Смартфон также получил поддержку стандарта Qi2. При этом аккумулятор емкостью 4005 миллиампер-часов обеспечивает до 26 часов воспроизведения видео, что идентично показателям предыдущей модели, которая имела 3961 миллиампер-часов.

Камера

Камера iPhone 17e остается одинарной с разрешением 48 мегапикселей и диафрагмой f/1.6, пишет PhoneArena.

Несмотря на отсутствие дополнительных объективов, программная обработка претерпела улучшений. Теперь портретный режим нового поколения с контролем фокуса и глубины работает не только для людей, но и для домашних животных – собак и кошек. Устройство автоматически сохраняет информацию о глубине резкости, позволяя менять точку фокусировки уже после создания снимка в приложении Фотографии.

Селфи-камера на 12 мегапикселей осталась без изменений и, к сожалению, не получила поддержки функции Center Stage, которая доступна в более дорогих моделях.



iPhone 16e / Фото Apple

Дизайн

Визуально iPhone 17e почти не отличается от iPhone 16e, как можно увидеть на собственной странице последнего. Смартфон имеет алюминиевую рамку, стеклянную заднюю панель с матовым покрытием и защиту от воды по стандарту IP68. Габариты остались неизменными: 146,7 на 71,5 миллиметра при толщине 7,8 миллиметра.

Вес устройства лишь незначительно увеличился – до 169 граммов против 167 граммов у предшественника.

К классическим черному и белому цветам в iPhone 16e добавился новый вариант – нежно-розового.