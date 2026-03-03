Які покращення отримав iPhone 17e?

Однією з найважливіших змін в iPhone 17e став перехід на подвоєний об'єм базової пам'яті. Якщо раніше стартова модель iPhone 16e пропонувала лише 128 гігабайтів, то тепер користувачі отримують 256 гігабайтів за ту ж саму початкову ціну в 599 доларів. Це значно підвищує цінність пристрою, адже вартість версії на 512 гігабайтів також знизилася з 899 доларів до 799 доларів. Такий крок робить новинку серйозним конкурентом для багатьох Android-смартфонів середнього сегмента, пише 24 Канал.

Дивіться також iPhone 17e представили офіційно: що отримав найдешевший iPhone

Продуктивність пристрою вийшла на новий рівень завдяки використанню найсучаснішого чипа Apple A19, виготовленого за 3-нанометровим техпроцесом, як зазначає Apple на сторінці пристрою. Це той самий процесор, що встановлений у дорожчому iPhone 17, хоча у версії "e" він має 4-ядерний графічний процесор замість 5-ядерного. iPhone 16e оснащений чипом Apple A18.

Важливою особливістю A19 в iPhone 17e є наявність спеціальних нейронних прискорювачів у ядрах графічного процесора, що забезпечує кращу роботу функцій штучного інтелекту.

Крім того, смартфон отримав новий модем C1X, який, за словами виробника, працює у два рази швидше за оригінальний модем C1, встановлений у попередній моделі.



iPhone 17e отримав один новий колір / Фото Apple

Екран

Дисплей iPhone 17e залишився з діагоналлю 6.1 дюйма та виконаний за технологією OLED. Він усе ще підтримує лише частоту оновлення 60 герців і має виріз у верхній частині екрана замість сучасного Dynamic Island, відзначає 9to5mac.

Типова яскравість складає 800 ніт, а пікова досягає 1200 ніт, що може здатися недостатнім при використанні під прямим сонячним промінням, враховуючи, що деякі сучасні флагмани пропонують близько 3000 ніт яскравості.

Проте суттєво покращилася міцність: нове скло Ceramic Shield 2 у три рази краще протистоїть подряпинам порівняно з першим поколінням і має вдосконалене антивідблискове покриття. Це дозволить багатьом користувачам відмовитися від додаткових захисних плівок чи скла.

Батарея та заряджання

Нарешті була виправлена одна з головних відсутніх функцій попередника – підтримка MagSafe. Тепер iPhone 17e оснащений магнітним кільцем на задній панелі, що дозволяє використовувати широкий спектр аксесуарів: від тримачів і гаманців до зовнішніх акумуляторів.

Разом із цим швидкість бездротової зарядки зросла у два рази – з 7,5 вата до 15 ватів. Смартфон також отримав підтримку стандарту Qi2. При цьому акумулятор ємністю 4005 міліампер-годин забезпечує до 26 годин відтворення відео, що ідентично показникам попередньої моделі, яка мала 3961 міліампер-годин.

Дивіться також Скільки коштуватиме iPhone 17e в Україні: орієнтовні ціни та порівняння з базовою версією

Камера

Камера iPhone 17e залишається одинарною з роздільною здатністю 48 мегапікселів та діафрагмою f/1.6, пише PhoneArena.

Попри відсутність додаткових об'єктивів, програмна обробка зазнала покращень. Тепер портретний режим нового покоління з контролем фокуса та глибини працює не лише для людей, а й для домашніх тварин – собак та котів. Пристрій автоматично зберігає інформацію про глибину різкості, дозволяючи змінювати точку фокусування вже після створення знімка у додатку Фотографії.

Селфі-камера на 12 мегапікселів залишилася без змін і, на жаль, не отримала підтримки функції Center Stage, яка доступна у дорожчих моделях.



iPhone 16e / Фото Apple

Дизайн

Візуально iPhone 17e майже не відрізняється від iPhone 16e, як можна побачити власній сторінці останнього. Смартфон має алюмінієву рамку, скляну задню панель з матовим покриттям та захист від води за стандартом IP68. Габарити залишилися незмінними: 146,7 на 71,5 міліметра при товщині 7,8 міліметра.

Вага пристрою лише незначно збільшилася – до 169 грамів проти 167 грамів у попередника.

До класичних чорного та білого кольорів у iPhone 16e додався новий варіант – ніжно-рожевий.